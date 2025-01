Sangramento uterino anômalo (SUA)

Se o revestimento uterino (endométrio) permanecer espessado ou o sangramento persistir apesar do tratamento hormonal, uma histeroscopia costuma ser realizada em um centro cirúrgico para examinar o útero. Ela é seguida por dilatação e curetagem (D e C). No caso de uma D e C, o tecido do revestimento uterino é removido por meio de raspagem. Esse procedimento pode reduzir o sangramento. No entanto, em algumas mulheres, ele causa a formação de tecido cicatricial no endométrio (síndrome de Asherman). A formação de tecido cicatricial pode causar a interrupção do sangramento menstrual (amenorreia) e dificultar a realização de uma biópsia do endométrio no futuro. A ablação endometrial não previne a gravidez.

Se o sangramento continuar após um D e C, realizar um procedimento que destrói ou remove o revestimento uterino (ablação do endométrio), muitas vezes pode ajudar a controlar o sangramento. Este procedimento pode usar cauterização, congelamento ou outras técnicas. Ela pode ajudar entre 60% e 80% das mulheres.

Se os miomas forem a causa, é possível que o fluxo sanguíneo para os miomas seja bloqueado com pequenas partículas sintéticas injetadas através de um tubo fino e flexível (cateter) nessas artérias (um procedimento denominado embolização arterial). Alternativamente, os miomas podem ser removidos através de um cateter inserido em uma pequena incisão logo abaixo do umbigo (laparoscopia), através de um cateter inserido na vagina (histeroscopia) ou através de uma incisão maior no abdômen.

Ablação endometrial Imagem

Se o sangramento ainda é considerável após a tentativa de outros tratamentos, o médico pode recomendar a retirada do útero (histerectomia).