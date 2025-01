University of Virginia Health System

Considerações gerais sobre problemas do ciclo menstrual

Interações complexas entre os hormônios controlam o início da menstruação durante a puberdade, os ritmos e a duração dos ciclos menstruais durante a idade fértil e o fim da menstruação na menopausa (cujo início é geralmente definido como sendo 12 meses após a última menstruação).

As interações hormonais que controlam a menstruação ocorrem na sequência a seguir:

O hipotálamo é a parte do cérebro que coordena e controla a atividade hormonal.

O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é liberado do hipotálamo em pulsos.

A hipófise (também localizada no cérebro) é estimulada pelo GnRH.

O hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo-estimulante (FSH) são liberados pela hipófise.

Os ovários são estimulados pelo LH e pelo FSH.

Os ovários produzem os hormônios femininos estrogênio e progesterona, que são os controladores finais da menstruação.

Os hormônios produzidos por outras glândulas, tais como as glândulas suprarrenais e a tireoide, podem afetar o funcionamento dos ovários e da menstruação.

Mudanças durante o ciclo menstrual

Durante a idade fértil, o sangramento vaginal pode ser anômalo se a menstruação tiver um fluxo muito intenso ou muito leve, quando for prolongada, vier com muita frequência ou de maneira irregular. Qualquer sangramento vaginal que ocorre antes da puberdade ou depois da menopausa é considerado anômalo até que se prove o contrário. A maioria das causas de sangramento vaginal anômalo não é grave.

Os problemas do ciclo menstrual incluem

As menstruações irregulares ou ausentes e o sangramento vaginal anormal têm muitas causas. A gravidez é a causa mais comum durante a idade fértil. O médico avalia o sangramento vaginal em gestantes de maneira diferente que o sangramento vaginal em mulheres que não estão grávidas (consulte Sangramento vaginal no início da gestação e Sangramento vaginal no final da gestação).

Determinados distúrbios relacionados aos órgãos reprodutores, mas não apenas relacionados ao ciclo menstrual, podem causar alguns dos mesmos sintomas dos distúrbios menstruais. Essas doenças incluem