Um aborto espontâneo geralmente é precedido por sangramento vaginal, que pode ser uma mancha de sangue vermelho-vivo ou escuro ou um sangramento mais pesado. O útero é um músculo e ele se contrai durante o aborto espontâneo, causando cãibras. Isso pode fazer com que o colo do útero se abra (dilate). No entanto, o sangramento vaginal é comum no início da gestação e, muitas vezes, não há problema com a gestação. Aproximadamente 25% das gestantes apresentam algum sangramento pelo menos uma vez durante as primeiras 12 semanas de gestação. Aproximadamente 12% das gestações com sangramento durante as primeiras 12 semanas resultam em aborto espontâneo.

No início de uma gravidez, o único sinal de um aborto espontâneo talvez seja uma pequena quantidade de sangramento vaginal. Mais no final da gravidez, um aborto espontâneo pode causar sangramento abundante e o sangue, às vezes, contém muco ou coágulos. As cãibras se tornam mais graves até que o útero acaba se contraindo o suficiente para expelir o feto e a placenta.

Às vezes, o feto para de se desenvolver, mas não há nenhum sintoma de aborto espontâneo. Isso é denominado aborto oculto. O médico pode suspeitar da presença de aborto oculto se o útero não estiver aumentando. Às vezes, o médico detecta um aborto oculto em um ultrassom pré‑natal de rotina.

Uma infecção pode ocorrer caso algum fragmento do feto ou da placenta permaneça no útero após um aborto espontâneo. A infecção do útero que ocorre durante ou logo antes ou depois de um aborto espontâneo ou induzido é denominada aborto séptico. Essa infecção pode ser muito séria e até mesmo fatal. A mulher deve procurar assistência médica se a dor abdominal ou o sangramento vaginal persistirem ou piorarem alguns dias após um aborto espontâneo ou se ela tiver febre.