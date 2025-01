Considerações gerais sobre cuidados pós-parto

O útero continua aumentado por até quatro semanas após o parto. Ele é formado principalmente de músculos, que continuam a se contrair, encolhendo o útero progressivamente até ele voltar ao tamanho que era antes da gravidez. Essas contrações podem ser dolorosas durante os primeiros dias após o parto. Normalmente, o útero pode continuar a ser sentido através do abdômen por uma a duas semanas após o parto até ter encolhido o suficiente para que a parte superior (fundo) fique abaixo do nível do osso púbico. As contrações intensificam-se com a amamentação. A amamentação estimula a produção do hormônio ocitocina. Esse hormônio estimula o fluxo do leite (chamado de reflexo de descida) e também estimula as contrações do útero.

A pele e os músculos do abdômen ficam distendidos e flácidos após o parto e o tônus volta gradativamente ao longo de várias semanas. No entanto, demora vários meses para o tônus da pele e dos músculos abdominais voltar ao estado pré-gestacional, independentemente da prática de exercícios. Mesmo depois de vários meses, o abdômen permanece mais saliente que antes da gravidez em muitas mulheres.

As estrias na pele do abdômen ou das mamas não desaparecem, mas podem clarear gradativamente ao longo de um ano.

Muitas mulheres perdem cabelo nas primeiras semanas após o parto. Talvez elas notem a queda do cabelo em um pente ou escova de cabelo ou no ralo do chuveiro. Durante a gestação, a presença de níveis mais elevados de estrogênio faz com que um número menor de folículos pilosos entrem na fase de repouso (o cabelo cai durante essa fase) e, com isso, o cabelo dá a sensação de ter mais volume que o normal. No entanto, depois do parto, os níveis de estrogênio e o ciclo de crescimento do cabelo voltam ao normal, fazendo com que o excesso de cabelos caia.