histerectomia cesariana

Se o médico detectar a presença de placenta acreta antes do parto, um parto por cesariana seguido pela remoção do útero (histerectomia por cesariana) costumam ser realizados. Para esse procedimento, o bebê primeiro é removido por cesariana. Então o útero é removido com a placenta no lugar. Este procedimento costuma ser realizado na 34ª semana de gravidez. Ajuda a evitar perda de sangue potencialmente fatal que pode ocorrer quando a placenta permanece afixada após o parto. Contudo, o procedimento pode causar complicações como, por exemplo, sangramento abundante. Além disso, é possível que ocorra a formação de coágulos sanguíneos, caso a cirurgia seja muito demorada e/ou seja necessário um longo período de repouso depois dela. Os coágulos sanguíneos podem ser transportados pela corrente sanguínea e bloquear uma artéria nos pulmões (um quadro clínico denominado embolia pulmonar). Uma histerectomia por cesariana deve ser realizada por um cirurgião experiente em um hospital equipado para tratar as complicações.

Se for importante para a mulher ter filhos no futuro, o médico tenta preservar o útero por meio de várias técnicas. Contudo, não é possível utilizar essas técnicas, se o sangramento for extremamente abundante ou houver propensão de ser extremamente abundante (devido à localização da placenta).