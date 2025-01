A princípio, jejum

Líquidos administrados por via intravenosa

Medicamentos para aliviar a náusea

Em casos raros, nutrição intravenosa

Se a hiperêmese gravídica for confirmada, a princípio, não é administrado nada por via oral para a mulher. Ao invés disso, ela recebe líquidos por via intravenosa. Os líquidos normalmente contêm açúcar (glicose), e incluem eletrólitos e vitaminas, conforme a necessidade. Se os vômitos forem graves e persistirem, a mulher será internada no hospital e continua a receber líquidos contendo todo tipo de suplementos necessários. Ela também recebe medicamentos para aliviar a náusea (antieméticos) por via oral, injeção ou supositório.

Após a mulher ser reidratada e os vômitos tiverem diminuído, ela recebe líquidos para beber. Se ela puder tolerar os líquidos, ela pode começar a comer frequentemente pequenas porções de alimentos leves. O tamanho das porções é aumentado à medida que ela puder suportar mais alimentos. Se ela não conseguir beber, talvez seja necessário administrar líquidos por via intravenosa no hospital ou em casa por um período mais longo.

Se os sintomas forem recorrentes, o tratamento é repetido.

Raramente, caso a perda ponderal continue e os sintomas persistam apesar do tratamento, é possível que sejam utilizados corticosteroides (como metilprednisolona) por um curto prazo. No entanto, eles são raramente usados antes da oitava semana de gestação, pois podem causar defeitos congênitos.

Se o vômito continuar apesar do tratamento e provocar perda ponderal contínua, icterícia e arritmias cardíacas na mãe, a mãe pode correr risco de morte. Nesses casos, interromper a gravidez talvez seja uma opção. A mulher pode discutir essa opção com o médico.