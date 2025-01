Fatores de risco para complicações da gravidez

Consumir mercúrio em excesso que está presente em peixes e frutos do mar pode ser nocivo ao feto. Contudo, peixes e frutos do mar contêm nutrientes que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento do feto e de lactentes. Por isso, a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA) tem as seguintes recomendações para as mulheres que estão grávidas, que podem engravidar ou que estão amamentando:

Nunca coma peixe-agulha do Golfo do México, tubarão, peixe-espada, atum patudo, peixe-olho-de-vidro laranja ou cavala.

Limitar o consumo de atum branco ou albacora a aproximadamente 4 onças (uma refeição média) por semana.

Antes de comer peixes de lagos, rios e áreas litorâneas da sua região, pesquise as advertências sobre a segurança desses peixes e se o teor de mercúrio nesses peixes é baixo; caso não exista um aconselhamento disponível, limite o consumo a aproximadamente 115 gramas (uma refeição média) por semana e não coma outros peixes e frutos do mar com alto teor de mercúrio na mesma semana.

Coma entre 220 e 340 gramas (duas ou três refeições médias) de vários tipos de peixes e frutos do mar que têm baixo teor de mercúrio.

Os peixes-agulha do Golfo do México têm os níveis mais elevados de mercúrio de todos os peixes (conforme analisados pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA), mas os peixe-agulha do Oceano Atlântico podem ser consumidos com segurança.

Orientações sobre comer de peixe Imagem Imagem da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA).

Peixes e frutos do mar com baixo teor de mercúrio incluem linguado, camarão, atum enlatado em água, salmão, escamudo, tilápia, bacalhau e bagre (consulte Orientações para o consumo de pescado para pessoas que podem engravidar ou que estão grávidas ou amamentando e crianças entre 1 e 11 anos de idade).