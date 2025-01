O colesterol é um tipo de lipídio – um elemento essencial contido em todas as células humanas. No entanto, o excesso de lipídios e outras substâncias gordurosas no sangue pode causar hiperlipidemia e outros distúrbios lipídicos. A hiperlipidemia é um fator de risco significativo para desenvolvimento de aterosclerose e doença cardíaca.

O sistema cardiovascular inclui o coração, vasos sanguíneos e sangue. O sangue tem muitas responsabilidades relacionadas à manutenção da vida, incluindo transporte de oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes e hormônios por todo o corpo. O sangue contém glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e nutrientes. O colesterol também circula na corrente sanguínea.

As duas formas comuns do colesterol são o colesterol LDL, conhecido como o “colesterol ruim”, e o colesterol HDL, conhecido como o “colesterol bom”. Hiperlipidemia é o termo utilizado quando o sangue contém uma quantidade maior de LDL do que a recomendada.

O colesterol e outras substâncias gordurosas se combinam na corrente sanguínea e são depositados nos vasos sanguíneos para formar um material chamado placa. O aumento dos lipídios pode fazer com as placas cresçam com o tempo, resultando em obstruções do fluxo sanguíneo. Se uma obstrução ocorrer nas artérias coronárias, pode resultar em ataque cardíaco. E, se uma obstrução ocorrer nas artérias do cérebro, pode resultar em acidente vascular cerebral.

As causas da hiperlipidemia podem incluir hereditariedade e administração de determinados medicamentos. No entanto, o fator de risco modificável mais importante é a dieta; uma dieta insatisfatória é composta por ingestão de gordura correspondente a mais de 40% do total de calorias, ingestão de gordura saturada correspondente a mais de 10% do total de calorias; e ingestão de colesterol superior a 300 mg por dia.