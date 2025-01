Os raios X são utilizados para criar imagens por meio do disparo de um feixe eletromagnético de alta energia através do corpo do paciente. Esse feixe cria uma sombra em um filme de raios X. Uma fotografia das estruturas internas é criada por meio de sombras projetadas por densidades diferentes de tecidos. Tecidos mais moles deixam atravessar mais luz de raios X, enquanto tecidos mais duros, como o osso, deixam atravessar menos luz.

Enquanto as radiografias produzem apenas imagens bidimensionais, os exames de TC conseguem gerar imagens tridimensionais pela rotação de um feixe de raios X convencionais ao redor do corpo do paciente. Essa série de rotações ao redor do corpo cria cortes de imagens. Um computador junta, compila e traduz essas imagens em uma visualização de 360º de uma área pretendida ou mesmo de todo o corpo.