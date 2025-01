§ No caso de viajantes com mais de 60 anos de idade, é possível que o médico cogite preencher a seção de isenção do cartão amarelo (Certificado Internacional de Vacinação), em vez de administrar a vacina contra a febre amarela. Esses viajantes devem, então, ser bastante diligentes em relação ao cumprimento de medidas de proteção pessoal contra insetos.