* Com base nas recomendações de várias autoridades principais nos Estados Unidos. Contudo, podem existir diferenças entre as suas recomendações. Além disso, pessoas com maior risco de ter uma doença geralmente realizam exames preventivos com mais frequência. Nem todas as recomendações estão incluídas nesta tabela.

† As medidas preventivas que podem ser realizadas em casa incluem pesar-se regularmente e, uma vez ao ano, fazer um exame da pele quanto à presença de alterações e feridas que sangram. As pessoas podem pedir que outra pessoa (como o cônjuge) verifique sua pele em áreas de difícil visualização, como as costas ou atrás das orelhas. Alguns médicos sugerem que os homens procurem detectar caroços nos testículos, mas não se sabe ao certo se esse procedimento é, de fato, eficaz.