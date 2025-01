‡ Às vezes, o vômito forçado (causado por qualquer distúrbio ou quadro clínico) causa petéquias na parte superior do tronco e no rosto, que podem parecer petéquias causadas por meningite meningocócica, uma forma especialmente nociva de meningite. As pessoas com meningite meningocócica normalmente ficam muito doentes, enquanto as pessoas com petéquias causadas por vômito normalmente estão bem no demais.