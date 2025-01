Considerações gerais sobre traumatismos cranianos

As pessoas poderão sofrer de alguns dos mesmos sintomas que ocorrem com os traumatismos cranianos pouco graves. Alguns dos sintomas, tais como a dor de cabeça, poderão ser mais graves.

Além disso, os sintomas começam frequentemente com um período de perda da consciência que ocorre no momento do impacto. O tempo durante o qual as pessoas permanecem inconscientes varia. Algumas pessoas acordam em segundos, enquanto outras permanecem inconscientes durante horas ou até mesmo dias. Ao acordarem, as pessoas frequentemente se apresentam sonolentas, confusas, inquietas ou agitadas. Elas poderão também vomitar, sofrer convulsões ou ambos. O equilíbrio e a coordenação podem ser prejudicados. Dependendo da zona do cérebro danificada, a capacidade para pensar, controlar as emoções, mexer-se, sentir, falar, ver, ouvir e recordar pode estar danificada, por vezes de forma permanente.

Poderá haver saída de líquido transparente ou sangue do nariz, dos ouvidos ou de ambos se a pessoa sofreu uma fratura da base do crânio.

Um cérebro lesionado pode sangrar ou inchar devido ao acúmulo de líquidos (chamado edema cerebral). Esse sangramento e inchaço aumentam gradualmente a pressão no interior do crânio (chamada de pressão intracraniana). Mesmo um sangramento e inchaço leves podem aumentar gradualmente a pressão intracraniana, porque o crânio não consegue se expandir para alojar qualquer acréscimo em seu conteúdo. À medida que a pressão intracraniana aumenta, ela limita a quantidade de sangue que corre através do cérebro. O fluxo sanguíneo reduzido impede que o cérebro funcione normalmente e causa sintomas. Os primeiros sintomas do aumento da pressão intracraniana incluem agravamento da dor de cabeça, capacidade de pensamento afetada, diminuição do nível de consciência e vômitos. Posteriormente, a pessoa poderá ficar sem resposta. As pupilas podem se alargar (dilatar).

Por fim (geralmente no prazo de 1 dia ou 2 após a lesão), o aumento da pressão poderá empurrar o cérebro para baixo, causando nele uma herniação, isto é, uma protuberância anormal do tecido cerebral através de uma abertura natural localizada entre os compartimentos do cérebro. A herniação do cérebro pode provocar o coma ou ser mortal, caso seja exercida demasiada pressão sobre o tronco cerebral, a parte inferior do cérebro que controla funções vitais como o ritmo cardíaco e a respiração. Mesmo sem herniação, se a pressão intracraniana ficar muito alta, ela pode bloquear o fluxo de sangue através do cérebro, levando rapidamente à morte cerebral.