Introdução a lesões no tórax

Avaliação médica

Diagnóstico por imagem

Em geral, uma lesão no tórax fica evidente. No entanto, a gravidade das lesões no tórax não pode ser determinada sem a avaliação de um médico.

Primeiramente, os médicos usam um estetoscópio para determinar se todas as partes dos pulmões estão recebendo ar, e examinam cuidadosamente o pescoço e o tórax para verificar se há lesões. Quando alguém está tendo dificuldade para respirar, o médico coloca um sensor no dedo da pessoa (oxímetro de pulso) para medir a quantidade de oxigênio no sangue. Às vezes, os médicos medem a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono no sangue com um exame de sangue (medição de gás no sangue arterial).

Quase sempre é feito um raio-x do tórax. A radiografia do tórax mostra a maioria dos casos de pneumotórax, hemotórax e fraturas da clavícula, bem como algumas fraturas da costela. No entanto, geralmente é necessário realizar um procedimento de ultrassom rápido para examinar o coração e os pulmões. Esse procedimento, chamado E-FAST (Avaliação focada estendida com ecografia para trauma), é usado em centros de trauma e prontos-socorros. Uma tomografia computadorizada (TC), ultrassonografia e/ou aortografia (angiografia da aorta) podem ser realizadas se os médicos suspeitarem de lesão na aorta.

Às vezes também são realizados exames de sangue e eletrocardiograma (ECG).