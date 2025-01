Os ossos do nariz rompem-se com mais frequência do que qualquer outro osso facial.

Tipicamente, um nariz quebrado (fraturado) sangra, provoca dor e fica inchado.

Para diagnosticar um nariz fraturado, um médico observa e apalpa a ponte do nariz.

Os médicos por vezes precisam deslocar os pedaços fraturados do osso de volta para seu devido local.

Quando os ossos nasais são fraturados, a membrana mucosa que reveste o nariz pode se rasgar, causando sangramento nasal. Frequentemente, a ponte do nariz é deslocada para um dos lados. Por vezes, a cartilagem do septo nasal (o tecido granuloso que divide a cavidade nasal em duas partes) pode ser deslocada para um dos lados. Se houver acúmulo de sangue por baixo da membrana que reveste a cartilagem do septo nasal (chamado hematoma do septo), a cartilagem pode necrosar. A cartilagem necrosada pode desintegrar-se, fazendo com que a ponte nasal se solte no centro (deformação do nariz semelhante a uma sela de montar).

Deformação do nariz

Por vezes, quando o nariz está fraturado, os ossos que ligam o nariz ao crânio ficam danificados. Este dano permite que o líquido que rodeia o cérebro e a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano) vaze. Este dano pode também permitir que bactérias do nariz entrem na cavidade que se encontra entre o cérebro e a medula espinhal, causando uma infecção séria (meningite).

Sintomas de fraturas do nariz Uma pessoa que tenha o nariz sangrando, doendo, inflamado e sensível depois de um golpe por impacto, pode tê-lo partido. Um nariz fraturado pode parecer torto. Por vezes, a área que rodeia os olhos também parece contundida. O nariz permanece inchado durante 3 a 5 dias após a fratura. Fratura do nariz Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnóstico de fraturas do nariz Exame médico É necessária assistência médica para que os médicos possam detectar hematomas do septo, vazamento de líquido cefalorraquidiano e outras lesões faciais que possam precisar de tratamento imediato. Hematoma do septo Imagem Em geral, o médico diagnostica uma ruptura do nariz através de uma leve palpação da ponte nasal, à procura de irregularidades na forma e no alinhamento, movimentos não habituais dos ossos, sensação áspera de ossos partidos que se movem um contra outro e sensibilidade ao toque. Não é habitual realizar raios-X do nariz porque estes não são exatos para diagnosticar fraturas nem são úteis para indicar o tratamento necessário. Se os médicos suspeitarem de uma lesão em outros ossos da face ou do crânio, eles realizam uma tomografia computadorizada (TC). Você sabia que...