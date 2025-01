O osso temporal (o osso do crânio que contém parte do canal auditivo, o ouvido médio e o ouvido interno) pode sofrer uma fratura decorrente de uma pancada no crânio.

Uma fratura do osso temporal pode causar paralisia facial, perda da audição, manchas roxas atrás do ouvido e sangramento do ouvido.

Os médicos realizam uma tomografia computadorizada (TC) para diagnosticar fraturas do osso temporal.

É necessário tratamento, que por vezes inclui cirurgia, se a fratura causar problemas.

As fraturas do osso temporal podem causar várias lesões nas estruturas do ouvido médio e interno. As lesões incluem ruptura do tímpano e danos dos ossículos (a cadeia de pequenos ossos que liga o tímpano ao ouvido interno), da cóclea (o órgão da audição), do aparelho vestibular (o órgão de equilíbrio no ouvido interno) ou do nervo que controla os músculos da face (nervo facial).

Osso temporal

Sintomas de fratura do osso temporal As pessoas têm dor e muitas vezes Sangramento do ouvido

Sangramento atrás do tímpano

Contusão da pele atrás da orelha Os restantes sintomas e complicações variam, dependendo da localização exata da fratura. Algumas pessoas sofrem de paralisia facial no lado da fratura. A paralisia facial pode surgir imediatamente ou após algum tempo e pode ser leve ou grave. Outro sintoma é perda da audição grave. A perda da audição pode resultar de danos nos três pequenos ossos (chamados ossículos) que ligam o tímpano ao ouvido interno ou de danos na cóclea ou no nervo que leva até à cóclea. Se o aparelho vestibular estiver danificado, a pessoa pode ter a sensação de que ela ou o ambiente que a rodeia está rodando (vertigem) ou ter problemas de equilíbrio. Por vezes, verifica-se uma fuga de líquido proveniente do espaço que rodeia o cérebro e a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano) através da fratura, que surge sob a forma de um líquido limpo que drena pelo ouvido ou pelo nariz. O vazamento deste líquido indica que o cérebro está exposto a infecções potencialmente sérias causadas por bactérias no canal auricular. Hematomas por trás do ouvido Imagem © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de fratura do osso temporal Tomografia computadorizada (TC)

Exames para detectar danos nos nervos faciais e na audição O diagnóstico é feito por meio de uma TC. Os médicos examinam também a audição da pessoa e verificam a existência de paralisia facial. Se forem encontrados problemas, é habitual realizar exames adicionais, tais como testes auditivos detalhados por um audiologista ou testes eletrodiagnósticos do nervo responsável por controlar o movimento facial.