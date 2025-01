Tendo em conta a localização do baço no lado superior esquerdo do abdômen, uma pancada forte na área do estômago pode danificá-lo, rasgando a membrana que o reveste, seu tecido interno ou ambos.

As lesões do baço são frequentemente dolorosas.

São usados exames de diagnóstico por imagem, tais como ultrassonografia ou tomografia computadorizada (TC), para diagnosticar lesões do baço.

São frequentemente necessárias transfusões de sangue para tratar uma lesão do baço e, por vezes, é necessária uma intervenção cirúrgica para remover ou reparar o mesmo.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões abdominais).

As rupturas variam entre pequenas rupturas que param de sangrar espontaneamente e grandes rupturas que causam sangramento potencialmente fatal. Por vezes forma-se um acúmulo de sangue (hematoma) por baixo do revestimento do baço ou profundamente no seu interior.

O baço é o órgão mais comumente lesionado do abdômen em decorrência de acidentes com veículos a motor, quedas de altura, acidentes esportivos e agressões. Por vezes, outros órgãos abdominais são também danificados. O aumento do volume do baço (por exemplo, em decorrência de mononucleose infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr) torna o baço mais suscetível a lesões.

Quando o baço é lesionado, pode haver liberação de sangue no abdômen. A gravidade do sangramento depende do tamanho da lesão. Inicialmente, um hematoma do baço não sangra no abdômen, mas pode romper-se e sangrar nos primeiros dias após a lesão, embora às vezes a ruptura só ocorra semanas ou meses depois.

Sintomas de lesão do baço Uma lesão ou ruptura do baço pode gerar dor e sensibilidade no abdômen. O sangue no abdômen atua como um agente irritante e causa dor. A dor começa no lado esquerdo do abdômen logo abaixo da caixa torácica e, às vezes, no ombro esquerdo. Como reflexo os músculos abdominais se contraem e ficam rígidos, e a dor pode se espalhar por todo o abdômen. Se existir um vazamento suficiente de sangue, a pressão arterial baixa e a pessoa sente tonturas, confusão, sua visão fica desfocada e perde a consciência (desmaia). Quando ocorre fratura das costelas do lado esquerdo, os médicos podem observar a pessoa cuidadosamente para verificar se há lesão no baço.

Diagnóstico de lesão do baço Exames de ultrassom ou tomografia computadorizada É habitual os médicos realizarem uma ultrassonografia ou tomografia computadorizada (TC) do abdômen caso suspeitem de uma lesão do baço. Raramente, se os médicos suspeitarem de hemorragia grave, é realizada uma intervenção cirúrgica para obter um diagnóstico e controlar o sangramento. Pessoas com sangramento severo também recebem transfusão de sangue ou líquidos intravenosos se não houver sangue prontamente disponível.