(fraturas do colo femoral do quadril; fraturas subcapitais do quadril; fraturas intertrocantéricas do quadril; fraturas subtrocantéricas do quadril)

As fraturas do quadril podem ocorrer na extremidade superior arredondada (cabeça) do fêmur, na parte estreita do fêmur logo abaixo da cabeça (colo) ou nas protuberâncias na área mais ampla logo abaixo do colo.

Fraturas do quadril geralmente ocorrem em pessoas idosas e, muitas vezes, resultam de uma queda menos grave, principalmente em pessoas com osteoporose.

Geralmente, mover a perna afetada, ficar de pé e/ou caminhar causa dor considerável.

Os médicos confirmam o diagnóstico com radiografias ou às vezes outros exames de diagnóstico por imagem.

Geralmente é feita cirurgia para reparar o quadril ou às vezes para substituir a articulação.

(Consulte também Considerações gerais sobre fraturas.)

Fraturas de quadril são mais comuns entre pessoas idosas porque elas estão mais propensas a

Ter osteoporose (o que enfraquece os ossos)

Cair

Tomar medicamentos que aumentam o risco de fraturas do quadril (consulte Medicamentos e envelhecimento)

A maioria das fraturas do quadril resulta de quedas, mas, em pessoas idosas com osteoporose, os esforços de atividades normais, como virar-se na cama, levantar-se da cadeira ou caminhar, podem fraturar o quadril.

A articulação do quadril consiste na extremidade redonda superior (cabeça) do osso da coxa (fêmur) e parte do osso pélvico. A cabeça redonda do fêmur se encaixa na cavidade em forma de taça do osso pélvico formando uma articulação do tipo esfera e encaixe. Abaixo da cabeça, o fêmur se estreita, formando o colo do fêmur. Abaixo do colo situa-se uma área mais ampla que contém duas grandes protuberâncias (chamadas trocanteres). Os músculos fortes das pernas e nádegas estão fixos aos trocanteres por tendões.

O fêmur: parte da articulação do quadril

A maioria das fraturas do quadril ocorre logo abaixo da cabeça do fêmur. Há dois tipos comuns:

Fraturas do colo femoral (subcapitais) do quadril que ocorrem no colo do fêmur

As fraturas intertrocantéricas do quadril que atravessam as grandes protuberâncias logo abaixo do colo

As fraturas do quadril também podem ocorrer na cabeça do fêmur ou abaixo das grandes protuberâncias (chamadas fraturas subtrocantéricas).

As fraturas do colo femoral do quadril são particularmente problemáticas, pois muitas vezes a fratura interrompe o fornecimento de sangue para a cabeça do osso. Sem um bom suprimento de sangue, o osso não consegue voltar a consolidar-se, podendo entrar em colapso e necrosar (chamado osteonecrose). Pode surgir artrite grave e dolorosa.

As fraturas intertrocantéricas do quadril raramente interrompem o fornecimento de sangue para a cabeça do fêmur. A superfície fraturada do osso pode sangrar, mas geralmente o sangramento não é suficiente para causar problemas sérios. Estas fraturas geralmente resultam de uma queda ou de um impacto direto.

Ossos do quadril MODELO 3D

Sintomas de fraturas do quadril Fraturas do quadril são geralmente muito dolorosas e causam dor na virilha. Se houver separação de fragmentos de ossos fraturados, as pessoas não conseguem andar, ficar de pé ou mover a perna. Quando elas deitam, a perna afetada pode parecer mais curta e pode virar-se para fora. No entanto, se os fragmentos fraturados estiverem encavalados e a fratura for pequena, às vezes as pessoas conseguem caminhar e podem sentir apenas dor leve e a perna parece normal. Se vazar muito sangue da fratura ou dos vasos sanguíneos adjacentes rompidos, as pessoas podem sentir sensação de desmaio ou fraqueza. A área pode inchar e um hematoma arroxeado pode surgir. Às vezes, quando o quadril está fraturado, a dor parece vir do joelho e não do quadril. Isso acontece porque o joelho e o quadril compartilham parte das mesmas vias nervosas. Essa dor é chamada de dor referida. Se a fratura do quadril forçar as pessoas a ficarem na cama por um longo período, elas terão maior risco de desenvolverem problemas sérios. Problemas devido a repouso na cama incluem Úlceras de decúbito

Coágulos de sangue, que poderão causar embolia pulmonar

Confusão mental

Pneumonia

Perda de músculo e diminuição da forma física geral (chamado descondicionamento) As pessoas idosas estão mais propensas a manifestar problemas decorrentes de repouso na cama e esses problemas podem ter mais consequências sérias. A fratura do quadril pode mudar a forma como elas vivem. Pessoas idosas podem se tornar incapazes de realizar suas atividades diárias habituais. Elas podem precisar de alguém para ajudá-las em casa ou podem ter que se mudar para um asilo. As pessoas podem ficar deprimidas se a fratura limitar o que podem fazer ou acabar com sua independência.

Diagnóstico de fraturas do quadril Radiografias

Às vezes, imagem por ressonância magnética ou tomografia computadorizada (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Os médicos suspeitam de fratura do quadril baseados na descrição da lesão pela pessoa, nos sintomas e nos resultados do exame físico. Uma radiografia costuma mostrar fraturas evidentes e ajuda os médicos a confirmar o diagnóstico de uma fratura de quadril. Entretanto, as radiografias às vezes parecem normais mesmo quando há presença de fratura, por exemplo, quando a fratura for pequena e os fragmentos ainda estiverem no lugar. Assim, se os médicos continuarem a suspeitar de fratura do quadril ou se a pessoa continuar a ter dor e não puder ficar de pé um dia ou mais depois de uma queda, eles usam uma imagem por ressonância magnética (RM) para verificar se há fraturas pequenas. Às vezes é feita uma tomografia computadorizada (TC), mas ela é menos precisa para detectar fraturas pequenas do quadril.