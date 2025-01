Intoxicação por cogumelos (cogumelo chapéu de sol)

Os cogumelos que causam sintomas precoces que afetam o cérebro e a medula espinhal incluem cogumelos alucinógenos que contêm a substância alucinógena psilocibina. Os mais comuns são membros do gênero Psilocybe, mas existem outros cogumelos que também contêm psilocibina. Eles também causam náusea e vômito no prazo de 15 a 45 minutos após a ingestão. Os sintomas começam no prazo de 20 a 90 minutos após a ingestão e incluem euforia, imaginação viva e alucinações. Frequentemente, o batimento cardíaco acelera e a pressão arterial aumenta e algumas crianças ficam com febre. Contudo, estes sintomas desaparecem sem tratamento e as consequências sérias são raras, pelo que não é necessário tratamento específico. No entanto, se a pessoa estiver muito agitada, o médico pode administrar um sedativo (tal como lorazepam).