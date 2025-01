Intoxicação por aspirina

Exames de sangue

Uma amostra de sangue é coletada para medir o nível exato de aspirina no sangue. A medição do pH do sangue (quantidade de ácido no sangue) e dos valores de dióxido de carbono ou bicarbonato no sangue também pode ajudar a determinar a gravidade da intoxicação. As análises devem ser repetidas várias vezes ao longo do tratamento, para verificar se a pessoa está se recuperando.