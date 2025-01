Considerações gerais sobre a intoxicação alimentar

A intoxicação alimentar resulta da ingestão de plantas ou animais que contêm toxinas.

A intoxicação ocorre após ingestão de espécies venenosas de cogumelos ou plantas, ou de peixe ou mariscos contaminados.

Os sintomas mais comuns são diarreia, enjoo e vômitos. Por vezes surgem convulsões e paralisia.

O diagnóstico é baseado nos sintomas e em um exame da substância ingerida.

Evitar cogumelos e plantas selvagens ou desconhecidos e peixe contaminado reduz o risco de intoxicação.

A substituição de líquidos e a eliminação da substância tóxica do estômago são as melhores formas de tratamento, mas algumas substâncias são mortais.

(Consulte também Considerações gerais sobre o envenenamento).

Muitos distúrbios provocam vômito súbito e diarreia devido à inflamação do trato digestivo (gastroenterite). Por vezes, as pessoas se referem a esses distúrbios como "intoxicação alimentar". Contudo, somente gastroenterite causada por uma toxina que foi ingerida constitui a verdadeira intoxicação alimentar. A maioria dos vômitos e diarreia é causada por uma infecção do trato digestivo causada por um vírus ou bactéria, o que não é considerado uma intoxicação alimentar, a menos que as bactérias nos alimentos contaminados produzam essas toxinas (consulte Intoxicação alimentar por estafilococos). Além disso, muitas plantas venenosas, cogumelos e frutos do mar contêm toxinas que afetam o trato digestivo e, às vezes, outros órgãos.

A gastroenterite também pode afetar pessoas que ingeriram alimentos contaminados por toxinas externas, tais como

Frutas e legumes não lavados borrifados com arsênico, chumbo ou inseticidas orgânicos

Líquidos ácidos servidos em cerâmica vitrificada contendo chumbo

Alimentos armazenados em recipientes revestidos de cádmio

Síndrome do restaurante chinês