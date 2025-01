David Geffen School of Medicine at UCLA

A síndrome neuroléptica maligna consiste em confusão ou falta de resposta, rigidez muscular, temperatura corporal alta e outros sintomas que ocorrem quando são utilizados certos medicamentos antipsicóticos (neurolépticos) ou antivômito (antieméticos).

A síndrome neuroléptica maligna surge em um número muito pequeno de pessoas que recebem certos tipos de medicamentos.

Os sintomas incluem temperatura corporal perigosamente alta, rigidez muscular e agitação.

Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas da pessoa e no que eles encontram durante um exame físico.

O tratamento envolve interromper o medicamento, reduzir a temperatura corporal e prestar assistência em uma unidade de terapia intensiva.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios causados pelo calor.)

A síndrome neuroléptica maligna surge em um número pequeno de pessoas que são tratadas com medicamentos antipsicóticos ou antieméticos (consulte a tabela Medicamentos que podem causar a síndrome neuroléptica maligna), geralmente nas primeiras semanas de tratamento. O risco de desenvolver a síndrome varia entre 0,02% e 3%, dependendo de muitos fatores. A síndrome é mais comum em homens que, por serem mais agitados, recebem rapidamente doses crescentes de antipsicóticos ou doses inicialmente elevadas. Os médicos não têm certeza do motivo do surgimento da síndrome.

Tabela Medicamentos que podem causar síndrome neuroléptica maligna Tabela

Sintomas da síndrome neuroléptica maligna Geralmente os sintomas se desenvolvem por alguns dias e incluem Confusão, agitação ou coma

Rigidez muscular

Temperatura alta, muitas vezes acima de 40 °C (104 °F)

Frequência cardíaca rápida

Frequência respiratória rápida

Pressão arterial alta ou variável (lábil) Os músculos lesionados liberam a proteína mioglobina que é excretada na urina, tornando-a castanha. Esse problema (mioglobinúria) pode resultar em lesão renal aguda ou até mesmo em insuficiência renal. Cerca de 10% a 20% das pessoas morrem, mesmo com tratamento rápido.

Diagnóstico da síndrome neuroléptica maligna Sintomas típicos que surgem em uma pessoa que está tomando um medicamento conhecido por causar síndrome neuroléptica maligna Os médicos suspeitam de síndrome neuroléptica maligna quando pessoas que estão tomando um medicamento conhecido por causar a síndrome desenvolvem sintomas característicos, além dos achados em exames físicos, principalmente rigidez muscular grave. Não há exames que confirmem o diagnóstico. Entretanto, como outros distúrbios (por exemplo, meningite e sepse) podem provocar sintomas parecidos, os médicos muitas vezes fazem testes para esses distúrbios. Os médicos também fazem exames de sangue e urina para verificar se há degradação de proteínas musculares e lesão renal.