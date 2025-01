Esfriamento rápido do corpo

Administrar dantroleno

As pessoas com hipertermia maligna são resfriadas o mais rapidamente possível, geralmente retirando-se as roupas e cobrindo-se a pele com água ou, ocasionalmente, com gelo. Para acelerar a evaporação e o resfriamento corporal, pode-se utilizar um ventilador para ventilar o corpo. A temperatura corporal é medida frequentemente, às vezes continuamente, em uma unidade de terapia intensiva. Geralmente se administra dantroleno, um relaxante muscular. Ao relaxar os músculos, a febre e a lesão muscular também são reduzidas.

A coagulação sanguínea anormal e os sintomas relacionados a mau funcionamento orgânico também podem necessitar de tratamento. Como ocorre com a síndrome neuroléptica maligna, os médicos podem tentar prevenir danos renais decorrentes de mioglobinúria administrando grandes quantidades de fluido intravenoso contendo bicarbonato de sódio adicionado.

Muitas pessoas com hipertermia maligna morrem mesmo quando recebem tratamento precoce e intensivo.