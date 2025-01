Descansar em ambiente fresco

Repor líquidos e sais

O tratamento da exaustão pelo calor envolve repouso (parar as atividades), retirar a pessoa do ambiente quente e repor líquidos e sais, seja por via oral (com uma bebida esportiva ou uma solução de cerca de um a dois quartos de água contendo duas colheres de chá de sal) ou intravenosa. Tirar ou desapertar as roupas e umedecer a pele ou aplicar panos úmidos também auxilia no resfriamento.

Após receber os líquidos, a pessoa geralmente recupera rápida e totalmente.