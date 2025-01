Tricomoníase

O antibiótico metronidazol ou tinidazol

Tratamento simultâneo de parceiros sexuais

As mulheres são geralmente tratadas com um ciclo de sete dias de antibióticos – metronidazol ou tinidazol. Os homens podem ser tratados com uma dose única. Seus parceiros sexuais devem ser tratados simultaneamente ou as mulheres podem ser reinfectadas. Às vezes, se for improvável que o parceiro de uma mulher volte para um acompanhamento, a mulher recebe medicamentos ou uma prescrição para entregar ao seu parceiro sexual (chamado tratamento imediato do parceiro).

Metronidazol pode causar um sabor metálico na boca, náusea ou uma diminuição no número de glóbulos brancos do sangue. As mulheres que tomam o medicamento podem ser mais suscetíveis a infecções vaginais por leveduras (candidíase vaginal).

As pessoas infectadas devem se abster de relações sexuais até a infecção estar curada ou elas podem reinfectar seus parceiros sexuais.