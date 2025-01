Linfogranuloma venéreo (LGV)

Os sintomas do linfogranuloma venéreo começam cerca de três dias depois da infecção. Eles ocorrem em três estágios.

No primeiro estágio, se desenvolve uma bolha pequena, indolor, cheia de líquido no pênis ou na vagina. Geralmente, a bolha se transforma em ulceração que sara rapidamente e costuma passar despercebida.

O segundo estágio geralmente começa depois de duas a quatro semanas. Em homens, os linfonodos na virilha, de um ou de ambos os lados, podem inchar e ficar sensíveis ao toque. Os linfonodos aumentados e sensíveis (chamados bubões) se fixam nos tecidos mais profundos e na pele sobrejacente, que fica inflamada, podendo formar um abscesso. Mulheres frequentemente sentem dor nas costas ou pelve (a parte mais inferior do tronco) e linfonodos perto do reto e na pelve se tornam inchados e dolorosos. Tanto em homens como em mulheres, a pele sobre o linfonodo afetado pode se romper, formando uma passagem (chamada fístula) por onde pus ou sangue drenam para a pele. As pessoas podem ter febre e sentir mal-estar geral.

No terceiro estágio, as feridas cicatrizam com fibrose, mas a fístula pode persistir ou recorrer. Se a infecção durar muito tempo ou reincidir, os vasos linfáticos (que drenam líquidos dos tecidos) podem ficar bloqueados, causando o inchaço dos tecidos genitais e formação de ulcerações na pele.

Infecção retal pode causar uma secreção sangrenta com pus do ânus. Se a infecção durar por muito tempo, pode causar a formação de cicatrizes, o que pode estreitar o reto. Linfonodos na pelve podem inchar, causando dor.