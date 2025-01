Infecção por papilomavírus humano (HPV)

Em mulheres, verrugas genitais podem ocorrer na vulva, vagina e/ou pele na área da virilha. Nos homens, as verrugas geralmente ocorrem no pênis, especialmente abaixo do prepúcio em homens não circuncidados ou na uretra. Em todas as pessoas, verrugas genitais podem se desenvolver na área que rodeia o ânus e dentro dele, sobretudo em pessoas que praticam sexo anal. As verrugas genitais são geralmente causadas por tipos de HPV com baixa probabilidade de causar câncer.

Em muitas pessoas, as verrugas não causam sintomas, mas podem causar dor ardente, coceira ou desconforto ocasionais em algumas.

As verrugas genitais são facilmente visíveis e são frequentemente notadas pela pessoa com as verrugas. As verrugas geralmente surgem entre 1 e 6 meses depois da infecção com HPV, começando sob a forma de protuberâncias pequenas, moles, úmidas e de cor rosada ou acinzentada. Elas crescem rapidamente e adquirem o aspecto de uma protuberância áspera e irregular e, por vezes, estendem-se para o exterior a pele em talos estreitos. Suas superfícies ásperas podem parecer uma pequena couve-flor. As verrugas muitas vezes crescem em grupos.

Verrugas genitais ao redor da abertura da vagina Imagem Imagem cedida por cortesia de Joe Millar através da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

As verrugas podem crescer mais rapidamente e se propagar de forma mais ampla em gestantes e em pessoas com um sistema imunológico enfraquecido, como as que têm infecção por HIV.

Se o HPV causar pré-câncer ou câncer, ele pode não causar sintomas ou a infecção pode causar sangramento ou uma lesão ou massa visível. O câncer avançado pode causar outros sintomas (consulte também Sintomas de câncer do colo do útero, Cânceres da boca, nariz e garganta e Câncer anal).