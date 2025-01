Os sintomas do granuloma inguinal costumam iniciar uma a doze semanas depois da infecção. O primeiro sintoma é um nódulo indolor, vermelho, que cresce lentamente formando uma massa arredondada e elevada. A massa então se desintegra para formar uma ulceração de odor fétido próxima ao local da infecção inicial:

Pênis, escroto, virilha e coxas nos homens

Vulva, vagina e pele que rodeia a área vaginal nas mulheres

Face

Ânus e nádegas em pessoas que fazem coito anal

As feridas aumentam de tamanho lentamente e se espalham para tecidos próximos, causando mais lesões. Feridas também podem se espalhar quando entram em contato com outras áreas do corpo. Sem tratamento, as feridas continuarão a se espalhar.

As ulcerações cicatrizam lentamente e podem resultar em cicatrizes permanentes.

Ocasionalmente a infecção se espalha pela corrente sanguínea para os ossos, articulações ou fígado.