Geralmente, a gonorreia causa sintomas apenas nos locais de infecção inicial, mais comumente no colo do útero, pênis, uretra ou garganta. Em poucas pessoas, a infecção também pode espalhar-se pela corrente sanguínea a outras partes do corpo, especialmente para a pele, articulações ou ambas.

Alguns homens (cerca de 25%) manifestam muito poucos sintomas. Os sintomas começam dois a catorze dias após a infecção. Homens sentem um leve desconforto na uretra (o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo). Esse desconforto é seguido, poucas horas depois, de dor leve a intensa ao urinar, uma secreção amarelo-esverdeada de pus proveniente do pênis e uma frequente urgência em urinar. O orifício na ponta do pênis pode ficar vermelho e inchar. As bactérias, por vezes, se espalham para o epidídimo (o tubo enrolado no alto de cada testículo), fazendo com que o escroto inche e fique sensível ao toque.

Algumas mulheres (cerca de 10% a 20%) manifestam muito poucos ou nenhum sintoma. Assim, a gonorreia pode ser detectada somente durante os exames de rotina ou após o diagnóstico da infecção no parceiro. Tipicamente, os sintomas não começam até pelo menos 10 dias após a infecção. Algumas mulheres apresentam somente um leve desconforto na área genital e uma secreção vaginal amarela ou esverdeada. No entanto, outras mulheres têm sintomas mais graves, como uma necessidade frequente de urinar ou dor ao urinar. Esses sintomas se desenvolvem quando a uretra também estiver infectada.

A infecção pode subir pelo trato reprodutivo e infectar o útero, os tubos que conectam os ovários ao útero (trompas de Falópio) e, às vezes, áreas ao redor dos ovários. Em algumas mulheres, a infecção se dissemina para o revestimento da pelve e da cavidade abdominal (peritônio) causando peritonite. Essas infecções são chamadas de doença inflamatória pélvica (DIP) e causam dor abdominal inferior intensa e, às vezes, febre. Às vezes, a infecção se concentra na área ao redor do fígado, na parte superior direita do abdômen, causando dor, febre e vômito, chamado a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

O sexo anal com uma pessoa infectada pode resultar em gonorreia retal (proctite gonocócica). Em geral, esta infecção não causa sintomas, mas pode tornar a evacuação dolorosa. Outros sintomas incluem constipação, coceira, sangramento e uma secreção saindo do reto. A área que rodeia o ânus fica vermelha e em carne viva, enquanto as fezes se cobrem de muco e pus. Quando o médico examina o reto com uma sonda (anuscópio), é possível distinguir muco e pus na parede do reto.

O sexo oral com uma pessoa infectada pode resultar em gonorreia na garganta (faringite gonocócica). Em geral, essas infecções não causam sintomas, mas a garganta pode doer.

Se os fluidos infectados entrarem em contato com os olhos, pode ocorrer uma conjuntivite gonocócica, que causa inchaço das pálpebras e uma secreção de pus dos olhos. Nos adultos, muitas vezes afeta um só olho. Os recém-nascidos podem ter a infecção nos dois olhos. Se a infecção não receber tratamento pode causar cegueira.

Raramente, ocorre o desenvolvimento de infecção gonocócica disseminada (síndrome artrite-dermatite). Ela ocorre quando a infecção se espalha pela corrente sanguínea para outras partes do corpo, especialmente para a pele e as articulações; em raros casos, a infecção se espalha para o coração. As articulações ficham inchadas, com sensibilidade ao toque e extremamente dolorosas e apresentam uma limitação na mobilidade. A pele por cima das articulações infectadas pode ficar vermelha e quente. As pessoas normalmente têm febre, sentem-se doentes de forma geral e desenvolvem dor articular (causada pela artrite) em uma ou mais articulações. Podem surgir manchas pequenas e vermelhas na pele, geralmente nos braços e nas pernas. As manchas são ligeiramente dolorosas e podem estar preenchidas com pus. As infecções das articulações, corrente sanguínea e do coração podem ser tratadas, mas a recuperação da artrite pode ser lenta.

Infecção gonocócica disseminada que afeta a pele Imagem Imagem cedida por cortesia dos Drs. S. E. Thompson e J. Pledger, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Artrite séptica gonocócica é uma forma de infecção gonocócica disseminada que causa artrite dolorosa. Em geral, ela afeta uma ou duas articulações grandes, como os joelhos, tornozelos, pulsos ou cotovelos. Os sintomas costumam começar subitamente. Em geral, as pessoas têm febre. Articulações infectadas ficam dolorosas e inchadas e o movimento é limitado. A pele por cima das articulações infectadas pode ficar vermelha e quente.

Em crianças, a gonorreia é geralmente um sinal de abuso sexual. Nas meninas, a área genital (vulva) pode ficar irritada, vermelha e inchada e elas podem apresentar secreção pela vagina. Se a uretra estiver infectada, as crianças, principalmente os meninos, podem ter dor ao urinar.