Considerações gerais sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Quando as ISTs não são diagnosticadas e tratadas imediatamente, alguns organismos podem se propagar pela corrente sanguínea e infectar órgãos internos, às vezes causando problemas sérios e com risco de morte. Esses problemas incluem

Infecções cardiovasculares (coração e vasos sanguíneos) e no cérebro causadas pela sífilis

Infecções graves e cânceres raros devido ao HIV

Câncer de colo do útero, vulvar, vaginal, anal e garganta devido ao HPV

Em mulheres, alguns organismos que penetram na vagina podem infectar outros órgãos reprodutores. Os organismos podem infectar o colo do útero (a parte inferior do útero que forma o final da vagina), entrar no útero e alcançar as trompas de Falópio e, por vezes, os ovários. O dano nas trompas de Falópio pode resultar em infertilidade ou risco aumentado de gravidez fora do local certo (ectópica). A infecção pode se espalhar para a membrana que reveste a cavidade abdominal (peritônio), causando peritonite. As infecções do útero, trompas de Falópio, ovários e/ou peritônio são chamadas doenças inflamatórias pélvicas.

Nos homens, os organismos que entram pelo pênis podem infectar o canal que transporta a urina da bexiga pelo pênis (uretra). Complicações são incomuns se as infecções forem tratadas rapidamente, mas a infecção crônica da uretra pode causar os seguintes sintomas:

constrição do prepúcio, o que não permite expor a cabeça do pênis

estreitamento da uretra, bloqueando o fluxo de urina

desenvolvimento de um canal anormal (fístula) entre a uretra e a pele do pênis

Ocasionalmente nos homens, os organismos se propagam pela uretra e deslocam-se pelo tubo que carrega o esperma dos testículos (duto ejaculatório e canal deferente) para infectar o epidídimo (o tubo enrolado no alto de cada testículo).

Tanto em homens quanto em mulheres, algumas ISTs podem causar inchaço persistente dos tecidos genitais ou infecção da uretra ou do reto (proctite).

Via da vagina aos ovários