Cobreiro (herpes zóster)

Durante os dois ou três dias antes do desenvolvimento do herpes zóster, a maioria das pessoas sente dor, uma sensação de formigamento, ou coceira em uma faixa de pele (um dermatoma) em um lado do corpo. Depois, surgem na faixa da pele grupos de bolhas pequenas, cheias de líquido, circundadas por uma área vermelha pequena. Normalmente, as bolhas localizam-se apenas na área limitada da pele suprida pelas fibras nervosas infectadas. De forma geral, as bolhas surgem no tronco e, normalmente, só de um lado. No entanto, algumas bolhas também podem surgir em outras áreas do corpo. Normalmente, as bolhas continuam a formar-se por três a cinco dias. A área do corpo afetada costuma revelar-se sensível a qualquer estímulo, inclusivamente a um leve toque, e ficar intensamente dolorosa.

Os sintomas de herpes zóster são geralmente menos graves em crianças do que nos adultos.

As bolhas começam a secar e a formar crostas cerca de 5 dias depois de terem aparecido. Até as crostas se formarem, as bolhas são contagiosas e contêm o vírus da varicela zóster que, quando transmitido a pessoas vulneráveis, pode provocar catapora. Ter muitas bolhas fora do dermatoma afetado ou ter bolhas que persistem por mais de duas semanas geralmente indica que o sistema imunológico não está funcionando normalmente.

Raramente, a pele afetada fica infectada por bactérias. Coçar as bolhas aumenta o risco. As infecções bacterianas aumentam o risco de formação de cicatrizes.

Se o herpes zóster afetar o nervo que leva ao olho, este poderá ficar infectado. A infecção ocular é mais comum quando as ulcerações ocorrem na testa, próximo aos olhos e, sobretudo, na ponta do nariz. Esta infecção (chamada herpes zóster oftálmico) pode ser séria. Mesmo com tratamento, a visão pode ser afetada.

O nervo que leva ao ouvido também pode ser afetado. Esta infecção (chamada herpes zóster ótico, ou síndrome de Ramsay Hunt) pode causar bolhas no canal auricular, dor, paralisia parcial da face, perda auditiva, zumbido nos ouvidos (acúfeno) e às vezes vertigem.

Pode ocorrer formação de cicatrizes ou hiperpigmentação da pele, mas a maioria das pessoas se recupera sem efeitos duradouros. Algumas pessoas, sobretudo pessoas mais velhas, continuam a sentir dor crônica na região (neuralgia pós-herpética).

A neuralgia pós-herpética se desenvolve em cerca de 10% das pessoas tiveram herpes zóster. Ela é mais comum entre idosos. Na neuralgia pós-herpética, as pessoas que têm herpes zóster continuam a ter dor muito depois que a erupção cutânea desapareceu. A dor ocorre em áreas da pele supridas por nervos infectados pelo herpes zóster. A neuralgia pós-herpética pode ser muito grave e até mesmo incapacitante.