Considerações gerais sobre infecções por trematódeos

University of Virginia School of Medicine

Os trematódeos são vermes planos parasitários. Há muitas espécies de trematódeos. Espécies diferentes tendem a infectar diferentes partes do corpo.

Os trematódeos podem infectar

Vasos sanguíneos do sistema digestivo ou urinário: espécies de Schistosoma (esquistossomose)

Intestinos: Fasciolopsis buski , Heterophyes heterophyes e organismos relacionados (trematódeos intestinais)

Fígado: Clonorchis sinensis , Fasciola hepatica e espécies de Opisthorchis (trematódeos hepáticos)

Pulmões: Paragonimus westermani e espécies relacionadas (trematódeos pulmonares)

O ciclo de vida dos trematódeos é complexo. Ele normalmente envolve caramujos que vivem em água doce. Os caramujos infectados liberam trematódeos imaturos que nadam na água (cercárias). Em algumas espécies de trematódeos, as cercárias infectam diretamente as pessoas que entram em contato com elas na água. Em outras espécies, as cercárias infectam primeiramente peixes ou crustáceos (como lagostins ou caranguejos) e formam cistos em sua carne. Alguns trematódeos formam cistos em plantas aquáticas. Se as pessoas comerem peixes ou crustáceos crus ou mal cozidos ou plantas aquáticas que contenham os cistos, elas podem se infectar. Os trematódeos amadurecem chegando ao estágio adulto nas pessoas. Dependendo da espécie, os trematódeos adultos podem viver de um a mais de vinte anos.

Os trematódeos adultos liberam ovos. Os ovos que são liberados no trato digestivo podem ser eliminados nas fezes. Os ovos que são liberados no trato urinário podem ser eliminados na urina. Se as fezes ou urina não tratados entrarem em água doce, os ovos eclodem e infectam caramujos, continuando o ciclo de vida dos trematódeos.

Os sintomas variam dependendo de qual órgão os trematódeos adultos infectam.

O diagnóstico de infecções por trematódeos geralmente envolve a análise de uma amostra de fezes, urina ou escarro ao microscópio para investigar se há ovos característicos. Às vezes, são realizados exames de sangue.

Para tratamento, praziquantel, um medicamento que elimina trematódeos do corpo, é eficaz para a maioria, porém não para todas as infecções por trematódeos em pessoas.

A prevenção de infecções por trematódeos é muito importante. As pessoas que vivem ou visitam áreas em que os trematódeos são comuns devem evitar contato com água doce contaminada e eliminar urina e fezes em condições sanitárias.

(consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).