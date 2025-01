Medicamentos para tratar a malária

Depois de começar o tratamento da malária, a maioria das pessoas melhora dentro de 24 a 48 horas, mas no caso de malária por Plasmodium falciparum, a febre pode persistir durante cinco dias.

Para o tratamento da malária aguda, a escolha do medicamento baseia-se em

Os sintomas da pessoa

Espécie infectante de Plasmodium

Probabilidade de que o parasita seja resistente

O parasita ter probabilidade de ser resistente varia com

A espécie de Plasmodium

A localização geográfica em que as pessoas foram infectadas

O regime de tratamento baseia-se nos resultados dos exames diagnósticos e no local da exposição. No entanto, se os médicos suspeitarem seriamente de malária, eles poderão tratar as pessoas para malária mesmo se os resultados dos exames não confirmarem o diagnóstico, pois os exames não detectam todos os casos e, se não for tratada, a malária pode trazer risco à vida. Os médicos medem o nível de açúcar (glicose) no sangue da pessoa, particularmente na malária falciparum, e administram glicose se o nível cair abaixo do normal.

Como a malária traz um risco potencial à vida, as pessoas são tratadas imediatamente. A maioria dos casos de malária pode ser tratada com medicamentos orais. Em pessoas que não podem tomar medicamentos por via oral, o artesunato pode ser administrado por via intravenosa. A malária grave (consulte os Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC]: malária grave para ver os critérios) requer tratamento urgente, de preferência com artesunato administrado por via intravenosa. Quando o artesunato não estiver disponível de imediato, inicia-se o tratamento oral temporário com arteméter-lumefantrina, atovaquona-proguanil, sulfato de quinina (combinado com doxiciclina ou clindamicina por via intravenosa) ou, se nada mais estiver disponível, mefloquina por via oral ou comprimidos esmagados administrados por meio de um tubo de alimentação em pessoas que não puderem tomar medicamentos por via oral.

Em algumas regiões onde a malária é comum, os medicamentos antimaláricos vendidos por farmácias locais podem ser falsificados. Assim, os médicos podem aconselhar os viajantes que rumam para áreas distantes, de alto risco, a levar consigo um ciclo completo de medicamentos antimaláricos adequados. Esses medicamentos devem ser usados se um médico local confirmar que o viajante tem malária. Essa estratégia garante a utilização de medicamentos eficazes e evita a depleção da disponibilidade limitada de medicamentos no país que está sendo visitado.

Malária por Plasmodium falciparum Os tratamentos comumente usados que são tomados por via oral incluem Arteméter-lumefantrina

Atovaquona-proguanil para malária sem complicações Os medicamentos que foram desenvolvidos a partir de artemisinina (como arteméter e artesunato) agora são usados no mundo inteiro para tratar malária por Plasmodium falciparum ou por outras espécies de Plasmodium. A artemisinina é derivada de uma erva medicinal chinesa chamada qinghaosu, originária da planta do absinto doce. Alguns medicamentos com artemisinina são dados por via oral, por injeção ou por supositório. Nenhum permanece no corpo por tempo suficiente para ser usado na prevenção da malária. No entanto, esses medicamentos são úteis para o tratamento, pois agem mais rapidamente que outros antimaláricos e são geralmente bem tolerados. Eles são administrados com um segundo medicamento para evitar o desenvolvimento de resistência a medicamentos. Uma dessas combinações de medicamentos é arteméter e lumefantrina (administrados em um só comprimido). Esta combinação é usada no mundo todo e é o tratamento preferencial nos Estados Unidos. Quando a terapia intravenosa é necessária para malária grave ou para as pessoas que são incapazes de tomar medicamentos por via oral, artesunato é o tratamento de preferência até que a terapia oral possa ser iniciada. Quando não houver complicações, a malária por Plasmodium falciparum poderá ser tratada com a combinação de atovaquona e proguanil. A cloroquina é uma opção para a malária causada pelo Plasmodium falciparum no Haiti, República Dominicana, América Central a oeste e a norte do Canal do Panamá e em algumas partes do Oriente Médio. No entanto, a resistência à cloroquina está agora disseminada entre P. falciparum em outras partes do mundo. A quinina combinada com o antibiótico doxiciclina ou às vezes com clindamicina já foi amplamente usada, mas os medicamentos arteméter-lumefantrina e atovaquona-proguanil têm menos efeitos colaterais. Essas combinações de medicamentos substituíram em grande parte os tratamentos que envolvem quinino. A mefloquina administrada em doses mais altas que as recomendadas para a prevenção é uma alternativa, mas ela é usada somente quando não houver outras opções disponíveis, devido aos seus efeitos psiquiátricos e outros efeitos colaterais potencialmente graves. Além disso, atualmente a resistência está amplamente disseminada no sudeste asiático e em algumas outras áreas. Devido ao risco de progressão para doença grave em pacientes com infecção pelo Plasmodium falciparum, as pessoas são hospitalizadas para serem monitoradas até que os sintomas melhorem e a densidade de parasitas diminua.

Malária por Plasmodium vivax e Plasmodium ovale A cloroquina (ou hidroxicloroquina) continua a ser uma escolha eficaz para infecções pelo P. vivax e P. ovale, exceto para infecções pelo P. vivax contraídas em países com alta prevalência de P. vivax resistente à cloroquina (consulte os Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC]: Tratamento da malária). Nessas áreas, as pessoas são tratadas com arteméter-lumefantrina ou atovaquona-proguanil. A primaquina tomada diariamente por catorze dias, ou tafenoquina tomada como uma única dose em adultos (16 anos de idade ou mais), é administrada ao término do tratamento para prevenir ataques recorrentes de malária. Ambos os medicamentos matam parasitas persistentes no fígado. Antes de serem iniciados, é feito um exame de sangue para verificar se há deficiência de G6PD. Em pessoas com deficiência desta enzima, tanto a primaquina quanto a tafenoquina causam a ruptura dos glóbulos vermelhos do sangue e não podem ser usadas.

Malária por outras espécies Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi são suscetíveis à cloroquina. Os medicamentos e as combinações de medicamentos usados para tratar a malária por Plasmodium falciparum resistente à cloroquina também são eficazes no tratamento de malária por essas espécies. Elas não têm parasitas persistentes no fígado.