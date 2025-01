Medicamentos que sejam eficazes contra esses protozoários

Tratamento de problemas causados pela infecção crônica do coração ou aparelho digestivo, se presente

Somente dois medicamentos antiparasitários – benznidazol ou nifurtimox – são eficazes contra a doença de Chagas. Nenhum desses medicamentos reverte a doença do coração ou do trato digestivo que já tenha se desenvolvido. As pessoas tomam um desses dois medicamentos durante um a três meses, respectivamente. Tanto benznidazol quanto nifurtimox podem causar efeitos colaterais sérios, os quais envolvem com mais frequência o trato digestivo, a pele e o sistema nervoso. Eles incluem perda de apetite, perda de peso, vômitos, erupção cutânea, danos nos nervos, insônia e tontura. Nenhum desses medicamentos é administrado a pessoas com doença renal ou hepática grave nem a mulheres gestantes ou lactantes. As crianças geralmente toleram o tratamento melhor do que os adultos.

Durante o primeiro estágio da doença, todas as pessoas são tratadas com benznidazol ou nifurtimox. Veja a seguir os efeitos desses medicamentos:

Reduzem rapidamente o número de protozoários no sangue

Abreviam a duração dos sintomas

Diminuem a probabilidade de desenvolvimento de doença crônica

Se a infecção se tornar crônica, podem reduzir o risco de morte

Quando as mulheres são diagnosticadas com Chagas durante a gestação, o tratamento é geralmente adiado até após o parto, e o bebê é então tratado se estiver infectado.

Durante o segundo estágio, crianças e adultos de até 50 anos de idade que não tenham evidência de doença gastrointestinal ou cardíaca avançada são tratados com benznidazol ou nifurtimox. Quanto mais jovem a pessoa e quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maior a probabilidade de o tratamento eliminar os protozoários. Para adultos com mais de 50 anos de idade, os médicos precisam ponderar os benefícios frente aos riscos do tratamento.

Depois que a infecção crônica causa problemas digestivos ou danos cardíacos graves, os medicamentos antiparasitários não são úteis. Os problemas são tratados conforme necessário: