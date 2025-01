As pessoas com febre recidivante têm calafrios súbitos, seguidos de febre alta, fortes dores de cabeça, vômito e dor nos músculos e nas articulações. Pode haver formação de uma crosta (escara) espessa, negra e crostosa no local da mordida de carrapato. Algumas pessoas apresentam uma erupção cutânea avermelhada no tronco e nos membros, além de olhos vermelhos. Algumas pessoas passam a ter alucinações.

Após vários dias, a febre cessa repentinamente e a pessoa se sente melhor. Porém, a febre e geralmente os outros sintomas vão e voltam (reincidem) em intervalos de cerca de uma semana por até trinta episódios. Os episódios se tornam progressivamente menos graves, e finalmente as pessoas se recuperam à medida que desenvolvem imunidade à doença.

Mais tarde na doença, outros sintomas podem se manifestar. Eles incluem icterícia (uma descoloração amarelada da pele e da área branca dos olhos), aumento do fígado e baço, inflamação do tecido cardíaco (miocardite) e insuficiência cardíaca. Esses sintomas são mais comuns entre pessoas com febre recidivante transmitida por piolhos.

Os olhos, o cérebro e a medula espinhal podem ser infectados. Por exemplo, pode surgir meningite. Esses problemas são mais comuns entre pessoas com febre recidivante transmitida por carrapatos.