A doença de Lyme é uma infecção transmitida por carrapato, causada por espécies de Borrelia, principalmente por Borrelia burgdorferi e, às vezes, por Borrelia mayonii nos Estados Unidos. Essas bactérias em forma de espiral são chamadas espiroquetas (consulte a figura Como as bactérias tomam forma).

As pessoas, em sua maioria, se infectam quando saem para áreas florestais onde a doença de Lyme é comum e são mordidas por carrapatos infectados pela bactéria Borrelia burgdorferi .

Geralmente aparece uma grande mancha vermelha no local da mordida, que aumenta lentamente, muitas vezes rodeada por vários anéis vermelhos.

A doença de Lyme não tratada pode causar febre, dores musculares, articulações inchadas, anormalidades do sistema de condução elétrica do coração e, por fim, problemas relacionados ao mau funcionamento do cérebro e dos nervos.

O diagnóstico é baseado na erupção cutânea e nos sintomas típicos, na oportunidade de exposição a carrapatos e nos exames de sangue para detectar anticorpos contra a bactéria.

Tomar antibióticos geralmente cura a doença, mas alguns sintomas, como dor nas articulações, podem persistir.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias).

A doença de Lyme foi descoberta em 1976 e foi-lhe atribuído esse nome por causa da existência de muitos casos na cidade de Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela é, atualmente, a infecção transmitida por carrapatos mais comum nos Estados Unidos. Ela ocorre em 49 estados. Mais de 90% dos casos ocorrem ao longo da costa nordeste do Maine até a Virgínia e em Wisconsin, Minnesota e Michigan. Na Costa Oeste, a maioria dos casos ocorre no norte da Califórnia e do Oregon. A doença de Lyme também ocorre na Europa, China, Japão e na antiga União Soviética.

Você sabia que...

Geralmente, as pessoas contraem a doença de Lyme no verão e no início do outono. As crianças e os jovens adultos que vivem em áreas florestais são geralmente os mais afetados.

As bactérias que causam a doença de Lyme são transmitidas pelos carrapatos de veados Ixodes, assim chamados porque os carrapatos adultos alimentam-se muitas vezes do sangue do veado. Os carrapatos jovens (larvas e ninfas) de veado alimentam-se do sangue dos roedores, especialmente do rato de patas brancas, que é portador da bactéria da doença de Lyme nos Estados Unidos. Os carrapatos estão geralmente no estágio de ninfas quando infectam as pessoas. O veado não é portador nem transmissor da bactéria da doença de Lyme. Ele é apenas uma fonte de sangue para carrapatos adultos. Na Europa, mamíferos maiores, como carneiros, são hospedeiros do carrapato adulto.

Ixodes scapularis Imagem Imagem cedida por cortesia de James Gathany, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Você sabia que...

Os carrapatos de veado também são portadores de outras infecções (como babesiose e anaplasmose) e podem ter várias infecções ao mesmo tempo. Essas infecções ocorrem principalmente nos mesmos locais em que a doença de Lyme nos Estados Unidos – no nordeste e na parte superior do centro-oeste Assim, quando os carrapatos transmitem a doença de Lyme, eles também podem transmitir essas outras infecções, e as pessoas podem contrair mais de uma infecção ao mesmo tempo.

As bactérias que causam a doença de Lyme são transmitidas às pessoas quando um carrapato infectado morde e fica agarrado ao corpo por mais de 36 horas. Os períodos breves de aderência raramente transmitem a doença.

No início, a bactéria se multiplica no local onde o carrapato pica. Ao fim de 3 a 32 dias, as bactérias migram do local da picada para a pele que a rodeia, causando uma erupção cutânea chamada eritema migratório. As bactérias podem penetrar no sistema linfático e infectar os linfonodos. Ou as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e se espalhar para outros órgãos, como a pele em outras áreas do corpo, e o coração, sistema nervoso e articulações.

Sintomas de doença de Lyme A doença de Lyme tem três etapas: Localizada inicial

Disseminada inicial (amplamente disseminada)

Tardia As etapas inicial e tardia da doença de Lyme são, geralmente, separadas por um período sem sintomas. Doença de Lyme em etapa localizada inicial Normalmente, surge uma grande mancha vermelha e saliente (eritema migratório) no local da mordida, geralmente na coxa, na nádega, no tronco ou na axila. A mancha ocorre em cerca de 75% das pessoas e normalmente aparece 3 a 32 dias após a picada do carrapato. No entanto, como as ninfas dos carrapatos de veado são muito pequenas, a maioria das pessoas não percebe que foi mordida. Geralmente, a mancha se expande lentamente até um diâmetro de 50 cm, muitas vezes com uma zona clara no seu centro. Mas o aspecto pode variar. Por exemplo, o centro pode permanecer vermelho, ou podem surgir vários anéis ao redor do centro vermelho (conferindo o aspecto de alvo). Apesar do eritema migratório não coçar nem doer, ele pode ser quente ao toque. A mancha geralmente desaparece depois de aproximadamente 3 a 4 semanas. Cerca de 25% das pessoas infectadas nunca apresentam ou pelo menos nunca notam a mancha vermelha característica. Imagens da erupção cutânea da doença de Lyme A erupção cutânea da doença de Lyme (eritema migrans) Normalmente, na doença de Lyme, surge uma mancha vermelha (eritema migratório) no local da mordida de carrapato. A mancha se expande lentamente e costuma clarear no centro. ... leia mais Imagem cedida por cortesia do Dr. Thomas Habif. Uma variação da erupção cutânea da doença de Lyme (eritema migrans) Algumas vezes na doença de Lyme a mancha vermelha se expande, mas o centro não clareia. O resultado é uma mancha vermelha rodeada por um anel pálido. ... leia mais LARRY MULVEHILL/SCIENCE PHOTO LIBRARY A erupção cutânea com aspecto de alvo da doença de Lyme (eritema migrans) Na doença de Lyme, às vezes, a erupção (eritema migrans) se assemelha a um alvo. Ela consiste em uma mancha vermelha no centro, rodeada por um anel pálido, circundado por um anel vermelho. ... leia mais Imagem cedida por cortesia de James Gathany, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. A erupção cutânea da doença de Lyme (eritema migrans) Normalmente, na doença de Lyme, surge uma mancha vermelha (eritema migratório) no local da mordida de carrapato. A mancha se expande lentamente e costuma clarear no centro. ... leia mais Imagem cedida por cortesia do Dr. Thomas Habif. Uma variação da erupção cutânea da doença de Lyme (eritema migrans) Algumas vezes na doença de Lyme a mancha vermelha se expande, mas o centro não clareia. O resultado é uma mancha vermelha rodeada por um anel pálido. ... leia mais LARRY MULVEHILL/SCIENCE PHOTO LIBRARY A erupção cutânea com aspecto de alvo da doença de Lyme (eritema migrans) Na doença de Lyme, às vezes, a erupção (eritema migrans) se assemelha a um alvo. Ela consiste em uma mancha vermelha no centro, rodeada por um anel pálido, circundado por um anel vermelho. ... leia mais Imagem cedida por cortesia de James Gathany, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Doença de Lyme em etapa disseminada inicial Essa etapa começa quando as bactérias se espalham pelo corpo. Essa etapa pode começar dias a semanas após a mancha aparecer pela primeira vez. Cansaço, arrepios, febre, dores de cabeça, rigidez no pescoço, dores musculares e articulações doloridas e inchadas são comuns. Esses sintomas da doença de Lyme podem perdurar por semanas. Em quase metade das pessoas não tratadas, mais manchas de eritema migratório, geralmente menores, surgem em outras partes do corpo. Com menos frequência, as pessoas têm dor nas costas, enjoos, vômitos, dor de garganta, linfonodos inchados e aumento do baço. Apesar de a maioria dos sintomas poder aparecer e desaparecer, a sensação de mal-estar e cansaço pode durar semanas. Esses sintomas podem ser confundidos com gripe ou outras infecções virais comuns, especialmente se não houver a presença de eritema migratório. Por vezes, desenvolvem-se sintomas mais sérios. O sistema nervoso é afetado em aproximadamente 15% das pessoas. Os problemas comuns são meningite (que causa dores de cabeça e rigidez do pescoço) e paralisia de Bell (que causa fraqueza em um lado ou, às vezes, em ambos os lados da face). Esses problemas podem durar meses. A dor nos nervos e a fraqueza podem se desenvolver em outras áreas e durar mais tempo. Até 8% das pessoas infectadas desenvolvem problemas cardíacos. Esses problemas incluem Movimento retardado dos sinais elétricos através do coração, resultando em ritmo cardíaco anormal (arritmia) denominado bloqueio cardíaco

Inflamação do tecido cardíaco (miocardite) e da membrana que envolve o coração (pericardite) com dor torácica As arritmias podem causar palpitações, tontura ou desmaio. Doença de Lyme em etapa tardia Se a infecção inicial não for tratada, é frequente que outros problemas se desenvolvam meses ou anos depois. A artrite se desenvolve em mais de metade das pessoas, geralmente dentro de vários meses. O inchaço e a dor geralmente se repetem em algumas das grandes articulações, em particular nos joelhos, durante vários anos. Os joelhos ficam geralmente mais inchados do que doloridos, geralmente quentes ao toque e, em casos raros, avermelhados. Podem se desenvolver cistos e romper atrás dos joelhos, aumentando subitamente a dor. Cerca de 10% das pessoas com artrite apresentam problemas nos joelhos que persistem mais de 6 meses. Algumas pessoas desenvolvem anormalidades relacionadas ao mau funcionamento do cérebro e dos nervos. Humor, fala, memória e sono podem ser afetados. Algumas pessoas têm dormência, formigamento ou dor pontiaguda nas costas, pernas e braços.

Diagnóstico de doença de Lyme Exames de sangue

Às vezes, exame de uma amostra de líquido articular ou de líquido cefalorraquidiano (obtida por punção lombar) O diagnóstico de doença de Lyme baseia-se geralmente em todos os fatores a seguir: Sintomas típicos, incluindo erupção cutânea (principalmente eritema migratório)

Oportunidade de exposição (residir ou visitar uma área em que a doença de Lyme seja comum)

Resultados de testes Geralmente, os médicos realizam testes que medem os anticorpos contra as bactérias no sangue. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra um ataque específico, incluindo o de Borrelia burgdorferi ou Borrelia mayonii). Porém, os anticorpos podem estar ausentes se o teste for feito durante as primeiras várias semanas de infecção ou se forem administrados antibióticos antes dos anticorpos se desenvolverem. Os anticorpos se desenvolvem em mais de 95% das pessoas que tiveram a infecção por pelo menos um mês, principalmente se não tomaram antibióticos. Depois que os anticorpos se desenvolvem, eles duram muitos anos. Portanto, os anticorpos podem estar presentes após a doença de Lyme ter sarado ou em pessoa que tiveram uma infecção que não provocou sintomas. A interpretação dos resultados de testes de sangue é difícil. A incerteza causa vários problemas. Por exemplo, em áreas onde a doença de Lyme é comum, muitas pessoas que apresentam articulações dolorosas têm problemas de concentração ou estão sempre cansadas, se preocupam se estão na etapa tardia da doença de Lyme, mesmo quando nunca apresentaram uma erupção cutânea ou outro sintoma da doença de Lyme em etapa inicial. Geralmente, a doença de Lyme não é a causa. Mas elas podem ter anticorpos contra as bactérias porque foram infectadas anos antes e os anticorpos persistem por um longo período. Assim, se o médico tratar as pessoas apenas com base nos resultados dos testes de anticorpos, muitas que não têm doença de Lyme são tratadas com ciclos de antibióticos longos e inúteis. As culturas não são úteis porque a bactéria Borrelia burgdorferi dificilmente cresce no laboratório. Às vezes, os médicos inserem uma agulha em uma articulação para obter uma amostra de líquido ou fazem uma punção na coluna vertebral (punção lombar) para obterem uma amostra do líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano). Os fragmentos do material genético das bactérias podem estar presentes e ser detectados usando-se a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR). Esta técnica produz muitas cópias de um gene e possibilita aos médicos identificar a bactéria Borrelia burgdorferi rapidamente.

Prevenção de doença de Lyme As pessoas devem adotar precauções para evitar serem mordidas por carrapato. Se tiverem sido expostas a carrapatos, elas devem examinar cuidadosamente o corpo inteiro depois de cada possível exposição e retirar qualquer carrapato encontrado. Esse exame é eficaz porque os carrapatos precisam estar geralmente agarrados ao corpo por mais de um dia e meio para transmitir a doença de Lyme. Prevenção de mordidas de carrapato Se uma pessoa for mordida por um carrapato, os médicos às vezes dão a ela uma dose única de doxiciclina por via oral para prevenir o desenvolvimento da doença de Lyme. Alternativamente, os médicos podem pedir à pessoa que observe a área da mordida e administrar-lhe antibióticos somente se a pessoa desenvolver a erupção cutânea típica ou outros sintomas que sugiram doença de Lyme em etapa inicial.

Tratamento de doença de Lyme Antibióticos Embora todas as etapas da doença de Lyme respondam aos antibióticos, o tratamento precoce tem mais probabilidade de evitar complicações. Antibióticos como a doxiciclina, amoxicilina ou cefuroxima, tomados por via oral durante 10 a 14 dias, são eficazes durante os estágios iniciais da doença. Se a doença for identificada em seu estágio inicial, eventualmente as pessoas precisarão de tratamento por apenas dez dias. Se as pessoas não puderem tomar nenhum desses antibióticos, é usada azitromicina ou eritromicina. Geralmente, a doxiciclina não é administrada a crianças com menos de 8 anos de idade ou a mulheres grávidas ou amamentando. Os antibióticos também podem ajudar a aliviar muitas das complicações causadas pela doença de Lyme. No caso da paralisia de Bell, a doxiciclina é administrada por via oral (por via oral) durante 2 a 3 semanas. Para meningite, ceftriaxona, cefotaxima ou penicilina é administrada pela veia (via intravenosa) porduranteduas2 a três3 semanas. Para artrite, é administrada amoxicilina, cefuroxima ou cefuroxima oudoxiciclina é administrada por via oral ou ceftriaxona por via intravenosa durante quatro semanas. No caso de um ritmo cardíaco anormal (arritmia) chamado bloqueio cardíaco de terceiro grau (bloqueio completo do coração), ceftriaxona ou penicilina é administrada por via intravenosa. Às vezes, é necessário um marca-passo temporário em caso de bloqueio cardíaco completo. Para um envolvimento cardíaco leve, doxiciclina, amoxicilina ou cefuroxima é administrada por via oral durante 2 a 3 semanas. Os antibióticos também são eficazes durante a fase tardia da doença. Eles erradicam as bactérias e, na maioria das pessoas, aliviam a artrite. No entanto, a artrite por vezes perdura mesmo depois de todas as bactérias desaparecerem porque a inflamação continua. Mesmo após sucesso do tratamento com antibióticos, algumas pessoas ainda manifestam outros sintomas, como fadiga, dor de cabeça, dores articulares e musculares e problemas mentais. Esses sintomas são coletivamente denominados síndrome da doença de Lyme pós-tratamento (PTLDS). A causa desses sintomas contínuos é desconhecida, mas o tratamento com mais antibióticos não ajuda. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como o ácido acetilsalicílico ou o ibuprofeno, podem aliviar a dor das articulações inflamadas. O líquido que se acumula nas articulações afetadas pode ser drenado. O uso de muletas pode ajudar.