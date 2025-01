Infecções por Salmonella

A bactéria Gram-negativa Salmonella normalmente causa diarreia e, às vezes, uma infecção mais séria chamada febre tifoide.

As pessoas são geralmente infectadas quando comem alimentos contaminados, tais como ovos e frango mal cozido.

A bactéria geralmente infecta o trato digestivo, mas pode viajar pela corrente sanguínea e infectar outras partes do corpo.

As pessoas têm enjoos e cólicas abdominais, seguidas de diarreia aquosa, febre e vômitos.

Identificar a bactéria em uma amostra, geralmente das fezes, confirma o diagnóstico.

Os líquidos perdidos são repostos.

Em geral, os antibióticos não são úteis para pessoas com inflamação do estômago e intestino que resulte em diarreia (gastroenterite), mas os antibióticos são úteis para pessoas com risco de bacteremia, outras infecções ou um abscesso.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias).

Há mais de 2.500 tipos diferentes de bactérias Salmonella.

As bactérias do gênero Salmonella causam diversos tipos de infecção. Mais frequentemente, essas bactérias causam gastroenterite, mas às vezes causam febre tifoide, uma infecção mais séria.

Algumas espécies de Salmonella residem somente em pessoas. Outras espécies de Salmonella normalmente residem no trato digestivo de muitos animais selvagens e domésticos, como gado bovino, ovelhas, porcos, aves, répteis (incluindo cobras, lagartixas e tartarugas) e anfíbios. Muitos desses podem causar infecções nas pessoas.

As bactérias Salmonella são excretadas nas fezes de animais infectados e de pessoas, levando à contaminação. Nos Estados Unidos, durante a década de 1970, muitas infecções foram transmitidas por tartarugas de estimação; portanto, uma lei foi criada para proibir a venda de tartarugas com uma casca com menos de 10,5 centímetros de comprimento. A lei resultou em um declínio das infecções. No entanto, tartarugas ainda são vendidas ilegalmente e ainda causam infecções nas pessoas. Até 90% dos répteis de estimação, como cobras e lagartixas, e possivelmente anfíbios (dependendo da espécie) como sapos aquáticos, estão infectados com Salmonella.

Em geral, as pessoas são infectadas ao comer ovos ou aves mal cozidas, mas às vezes ao comer bife e porco mal cozidos, laticínios não pasteurizados (como leite cru), frutos do mar ou legumes e verduras frescas contaminados. As bactérias Salmonella podem afetar os ovários de galinhas e, assim, afetar o ovo antes de ser posto. Outros alimentos podem ser contaminados por fezes de animais (por exemplo, em matadouros) ou por pessoas que manuseiam alimentos infectados e que não lavam adequadamente suas mãos após usarem o vaso sanitário. As pessoas podem também ser infectadas se beberem água contaminada.

Outras fontes de infecção relatadas são o corante vermelho carmina e a maconha contaminada.

Como o ácido gástrico tende a destruir a Salmonella, um grande número dessas bactérias precisa ser consumido para a infecção se desenvolver, a menos que as pessoas tenham deficiência de ácido gástrico. Tal deficiência pode ocorrer em

Crianças com menos de 1 ano de idade

Idosos

Pessoas que tomam antiácidos ou medicamentos que inibem a produção de ácido gástrico, incluindo bloqueadores de histamina-2 (H2) (como famotidina) ou inibidores da bomba de prótons (como omeprazol)

Pessoas que passaram pela remoção cirúrgica de parte do estômago

As bactérias Salmonella causam inflamação do intestino (gastroenterite) e, assim, são causa comum de diarreia.

Você sabia que...

Disseminação através da corrente sanguínea Às vezes, as bactérias entram na corrente sanguínea (causando bacteremia) e se disseminam, causando infecções ou acúmulos de pus (abscessos) em locais distantes, tais como ossos, articulações, trato urinário e pulmões. As bactérias podem se acumular e causar infecção nas articulações (próteses) ou válvulas cardíacas artificiais, em um enxerto de vaso sanguíneo ou em tumores. O revestimento das artérias, geralmente da aorta (a maior artéria do corpo), pode ser afetado. Os abscessos e as artérias infectadas podem causar bacteremia crônica. É mais provável a infecção se espalhar pela corrente sanguínea de: Bebês

Idosos, sobretudo aqueles que vivem em uma casa de repouso

Pessoas com distúrbios que afetam os glóbulos vermelhos do sangue, tais como anemia falciforme ou malária

Pessoas com um distúrbio que enfraqueça o sistema imunológico, como infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou câncer

Pessoas que tomam medicamentos para suprimir o sistema imunológico, tal como aqueles usados para tratar câncer ou para prevenir a rejeição de um órgão transplantado

Sintomas de infecções por Salmonella Quando o intestino é infectado, os sintomas de gastroenterite geralmente se iniciam entre 12 e 48 horas depois de ingerir a bactéria. Esses sintomas, incluindo náuseas e cólicas abdominais, são logo seguidas por diarreia aquosa, febre e vômitos. Os sintomas se resolvem entre 1 e 4 dias. Ocasionalmente, os sintomas são mais graves e perduram por um longo período. Logo após os sintomas cessarem, algumas pessoas continuam a excretar a bactéria nas suas fezes. Tais pessoas são chamadas portadoras. Cerca de 10% a 30% dos adultos desenvolvem artrite reativa semanas a meses após a diarreia parar. A artrite reativa causa dor e inchaço, geralmente nos quadris, joelhos e tendão de Aquiles (que conecta o calcanhar e a panturrilha). Outros sintomas podem aparecer se a bacteremia se desenvolver e a infecção se espalhar. Por exemplo, se um osso estiver infectado, a área sobre ele fica muitas vezes sensível e dolorida. Se uma válvula cardíaca for infectada, as pessoas sentem falta de ar. Se a aorta for infectada, as costas e o abdome podem ficar doloridos. As pessoas geralmente se recuperam bem. As exceções são pessoas que sofreram um distúrbio, principalmente um que enfraqueça o sistema imunológico, antes da infecção por Salmonella ou que tenham uma complicação causada pela infecção.

Diagnóstico de infecções por Salmonella Cultura de fezes, pus, sangue ou uma amostra do reto Para diagnosticar uma infecção por Salmonella, os médicos obtêm uma amostra de fezes, pus ou sangue ou usam um cotonete para obter amostra do reto. A amostra é enviada a um laboratório, onde a bactéria, se presente, pode ser cultivada. Identificar a bactéria em uma amostra confirma o diagnóstico. As bactérias também são testadas para verificar que antibióticos são eficazes (um processo chamado teste de suscetibilidade). Às vezes, também são realizados exames (por exemplo, em pessoas com gastroenterite) para identificar o material genético da bactéria. Pessoas com fatores de risco para bacteremia podem realizar outros exames para identificar complicações da infecção.

Tratamento de infecções por Salmonella Para gastroenterite, líquidos

Para pessoas com risco de infecção séria ou que tenham bacteremia ou outra infecção, antibióticos

Para abscessos, drenagem cirúrgica e antibióticos Pessoas com gastroenterite são tratadas com líquidos administrados por via oral ou, no caso de sintomas graves, pela veia (via intravenosa). Os antibióticos não encurtam o tempo de recuperação de pessoas com gastroenterite e podem resultar na excreção mais prolongada de bactérias nas fezes. Portanto, não são geralmente administrados antibióticos. Porém, pessoas em risco de bacteremia (como residentes mais velhos de uma casa de repouso, bebês e pessoas com infecção por HIV) e pessoas com dispositivos ou materiais implantados (como uma articulação ou válvula cardíaca artificial ou enxerto de vaso sanguíneo) recebem antibióticos. Elas podem receber ciprofloxacino, azitromicina ou ceftriaxona por vários dias. As crianças recebem trimetoprima/sulfametoxazol. Pessoas com bacteremia recebem antibióticos como azitromicina, ciprofloxacino ou ceftriaxona, às vezes, por várias semanas. Os abscessos são drenados cirurgicamente e é feita a administração de antibióticos por várias semanas. Se a aorta, a válvula cardíaca ou outras áreas (tais como as articulações) estiverem infectadas, geralmente a cirurgia é necessária e antibióticos são dados durante semanas ou meses.

Prevenção de infecções por Salmonella As formas de prevenir infecções por Salmonella incluem Cozinhar muito bem aves, ovos e carne moída

Não comer nem beber alimentos que contenham ovos crus ou leite cru (não pasteurizado), como massa de biscoito, molho holandês ou certos molhos de salada caseiros

Lavar muito bem os hortifrutigranjeiros

Lavar as mãos após ir ao banheiro ou trocar uma fralda

Lavar as mãos, as superfícies de trabalho da cozinha e os utensílios com água e sabão imediatamente após terem tocado em carne ou aves cruas

Lavar as mãos com sabão após tocar em anfíbios, répteis, aves ou pintinhos e após contato com fezes de um animal doméstico São necessárias precauções especiais para pessoas em alto risco, como crianças pequenas. Por exemplo, uma vez que répteis (como tartarugas), anfíbios, pintinhos e outras aves jovens estão particularmente propensos a ter Salmonella, não se deve permitir que crianças pequenas manuseiem esses animais, e os répteis e anfíbios não devem ficar na mesma casa onde há bebês. Pessoas infectadas não devem preparar alimentos para outras pessoas. Os viajantes podem adotar certas medidas para ajudar a reduzir o risco de desenvolver diarreia. Não existe nenhuma vacina para prevenir a salmonelose, embora haja vacinas para a febre tifoide.