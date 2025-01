Infecções por Pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa causa muitas infecções diferentes.

Ouvido de nadador (otite externa) é uma infecção externa leve que pode ocorrer em pessoas de resto saudáveis. Água contendo bactéria pode entrar no ouvido durante a natação. O ouvido de nadador causa coceira, dor e às vezes uma secreção do ouvido.

Otite externa maligna é uma infecção mais grave do ouvido externo. É mais comum entre pessoas com diabetes. Os tecidos ficam inchados e inflamados, fechando de forma parcial ou total o canal do ouvido. Os sintomas podem incluir febre, perda da audição, inflamação de tecidos ao redor da área infectada, dor de ouvido severa, uma secreção do ouvido de odor forte e dano ao nervo.

Foliculite de banheira quente é outra infecção externa leve. As raízes dos cabelos (folículos) ficam infectadas em pessoas que usam banheira de água quente (hidromassagem), principalmente se estas estiverem tratadas inadequadamente com cloro. Passar muito tempo na água suaviza os folículos, facilitando a invasão de bactérias. Desenvolve-se uma erupção cutânea com coceira que consiste em espinhas diminutas. As espinhas podem ter uma gota de pus no centro.

Ectima gangrenoso é uma ferida na pele que ocorre em pessoas que têm muito poucos glóbulos brancos no sangue (neutropenia). A ferida apresenta um centro negro-arroxeado e é circundada por uma faixa vermelha. Essas feridas ocorrem geralmente em áreas úmidas, como as axilas ou áreas genitais.

Infecções oculares devido a essas bactérias podem danificar a córnea, muitas vezes de modo permanente. As enzimas produzidas pelas bactérias podem destruir rapidamente o olho. As infecções geralmente resultam de lesões, mas podem resultar da contaminação de lentes de contato ou da solução de lentes de contato.

Infecções de tecidos macios incluem aquelas nos músculos, tendões, ligamentos, gordura e pele. Essas infecções podem ocorrer em feridas penetrantes profundas (por exemplo, uma ferida causada por pisar em um prego). As bactérias Pseudomonas também podem infectar úlceras de decúbito, queimaduras e feridas devido a lesões ou cirurgia. Quando essas bactérias crescem em curativos sujos, os curativos ficam esverdeados e cheiram como grama recém-cortada. Os líquidos que drenam dessas feridas muitas vezes têm odor doce, de fruta.

Pode haver o desenvolvimento de pneumonia grave adquirida no hospital em pessoas hospitalizadas, especialmente naquelas que precisam usar um tubo de respiração e um ventilador mecânico. Pneumonia e infecções dos seios paranasais são comumente causadas por Pseudomonas em pessoas com infecção avançada por HIV. Os fatores de risco para pneumonia adquirida na comunidade causada por Pseudomonas incluem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), bronquiectasia, tabagismo, transtorno relacionado ao uso de álcool e uso frequente de antibióticos.

As infecções do trato urinário geralmente se desenvolvem nas seguintes circunstâncias:

Após realização de um procedimento envolvendo o trato urinário

Quando o trato urinário está bloqueado

Quando um cateter precisa permanecer na bexiga por um longo período

As infecções na corrente sanguínea (bacteremia) muitas vezes ocorrem quando:

As bactérias entram na corrente sanguínea a partir de um órgão infectado (tal como o trato urinário).

Uma droga ilícita contaminada é injetada na veia.

Uma agulha ou seringa contaminada é usada para injetar uma droga ilícita.

Um cateter em um vaso sanguíneo (denominado cateter intravascular) é deixado no local.

Às vezes, a fonte das bactérias é desconhecida, como pode ocorrer em pessoas que têm muito poucos glóbulos brancos no sangue depois de quimioterapia para câncer. O ectima gangrenoso frequentemente se desenvolve nas axilas e na virilha. Sem tratamento, uma infecção na corrente sanguínea pode levar ao choque e à morte.

As infecções dos ossos e das articulações geralmente ocorrem na espinha, no osso púbico e/ou na articulação entre a clavícula e o esterno. As bactérias costumam se disseminar para os ossos e as articulações a partir da corrente sanguínea, principalmente em pessoas que usam drogas ilícitas injetáveis. Menos frequentemente, as bactérias se disseminam a partir dos tecidos moles adjacentes que foram infectados após uma lesão ou cirurgia.

As infecções de válvulas do coração são raras. Elas geralmente ocorrem em pessoas que injetam drogas ilícitas e em pessoas com válvulas cardíacas artificiais. As bactérias geralmente se disseminam para as válvulas cardíacas a partir da corrente sanguínea.