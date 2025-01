Infecções por Escherichia coli

As infecções por E. coli O157:H7 e outras E. coli êntero-hemorrágicas normalmente começam com cólicas abdominais intensas e diarreia aquosa que pode se tornar sanguinolenta dentro de 24 horas. (Essa doença é às vezes chamada colite hemorrágica – consulte também gastroenterite por E. coli.) Normalmente as pessoas sofrem de dores abdominais e diarreia muitas vezes ao dia. Elas podem muitas vezes sentir uma urgência em defecar, mas podem não conseguir. Muitas pessoas não têm febre.

Como a infecção é facilmente disseminada, muitas vezes as pessoas precisam ser hospitalizadas e isoladas.

A diarreia pode se resolver espontaneamente dentro de um a oito dias se não surgirem problemas. No entanto, frequentemente a infecção por E. coli O157:H7 é muito grave e pode causar problemas sérios (como síndrome hemolítico-urêmica) à medida que a diarreia cede. Além disso, as bactérias podem continuar a residir no trato intestinal da pessoa depois de os sintomas se resolverem e continuar a causar infecções repetidas na pessoa ou ser transmitida para outras pessoas.

A síndrome hemolítico-urêmica é uma complicação que se desenvolve em cerca de 22% das pessoas (principalmente crianças com menos de 5 anos e adultos acima de 60 anos) cerca de uma semana após início dos sintomas. Nesta síndrome, os glóbulos vermelhos do sangue são destruídos (o que é chamado hemólise) e ocorre insuficiência renal, causando o acúmulo de substâncias tóxicas no sangue (o que é chamado uremia). Essa complicação é uma causa comum de doença renal crônica em crianças.

A infecção por E. coli O157:H7 pode resultar em morte, sobretudo em idosos, independentemente de haver ou não desenvolvimento de síndrome hemolítico-urêmica.