A Salmonella typhi está presente somente em pessoas.

As pessoas que são infectadas excretam as bactérias nas fezes e, raramente, na urina. Algumas pessoas infectadas desenvolvem infecção crônica da vesícula biliar ou do trato urinário. Elas continuam a excretar a bactéria nas fezes ou na urina, embora não tenham mais sintomas. Tais pessoas são chamadas portadoras. Assim, elas não sabem se podem transmitir a infecção. Durante o início do século XX, uma cozinheira chamada Mary Mallon transmitiu a febre tifoide para muitas pessoas e tornou-se conhecida como “Typhoid Mary” (Maria Tifoide).

A bactéria Salmonella typhi pode contaminar alimentos ou bebidas quando as mãos não são lavadas adequadamente após a defecação ou micção. Os suprimentos de água podem ser contaminados quando o esgoto é tratado inadequadamente. As moscas podem transmitir as bactérias diretamente das fezes para os alimentos.

Às vezes, a febre tifoide é disseminada por contato direto entre crianças ao brincarem ou entre adultos durante sexo anal-oral.

Como todas as bactérias Salmonella, muitas dessas bactérias precisam ser consumidas para que a infecção se desenvolva. Uma vez que o ácido gástrico tende a destruir a bactéria Salmonella, as pessoas com baixo nível de ácido gástrico, como idosos e pessoas que tomam medicamentos supressores de ácido, têm um risco aumentado de infecção. As pessoas que tomam antibióticos também correm um risco maior, porque os antibióticos podem alterar a flora habitual no trato digestivo que protege o corpo contra organismos causadores de doenças.