Os sintomas do tétano geralmente começam cerca de cinco a dez dias depois da lesão, mas podem começar até cerca de cinquenta dias depois.

Os espasmos musculares são o aspecto característico do tétano. Os músculos se contraem involuntariamente (espasmo) e se tornam rígidos. Tétano é frequentemente chamado de “mandíbula travada”, porque os espasmos fazem com que os músculos da mandíbula e do pescoço se contraiam e se travem, dificultando a abertura da boca ou a deglutição. Os espasmos também afetam o ombro, a face, o abdômen e os membros. Tais espasmos podem interferir com a respiração, por vezes de tal forma que as pessoas ficam azuladas. A face pode congelar-se em um sorriso com as sobrancelhas erguidas. Os músculos das costas se contraem, fazendo as costas, o pescoço e as pernas se arquearem para trás. O espasmo dos esfíncteres musculares pode causar constipação e dificuldade de micção. Alterações leves, como um ruído, uma corrente de ar ou o fato de a cama se mexer podem desencadear espasmos musculares por todo o corpo.

Raramente, os espasmos musculares podem limitar-se aos grupos de músculos ao redor da ferida. Esse tétano localizado pode durar semanas.

Outros sintomas ocorrem porque o tétano afeta o sistema nervoso, incluindo a parte que regula os processos internos do corpo, como a velocidade com que o coração bate. As pessoas com tétano podem ter frequência cardíaca rápida e febre leve. Elas podem transpirar profusamente. A pressão arterial pode subir e descer. As pessoas podem inalar (aspirar) o conteúdo da boca para os pulmões, o que resulta em pneumonia.

As pessoas podem ficar inquietas e irritáveis. Entretanto, mesmo quando a doença é grave, as pessoas geralmente permanecem totalmente conscientes.

Em recém-nascidos, o tétano costuma afetar o corpo todo e frequentemente é fatal. Nas primeiras duas semanas de vida, o bebê apresenta espasmos e se alimenta mal.

As crianças que sobrevivem podem ficar surdas.