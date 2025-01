Vacina contra difteria, tétano e coqueluche

A vacina DTaP é aplicada por injeção em um músculo. Como parte da vacinação infantil de rotina, são aplicadas cinco injeções de DTaP: geralmente aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 a 18 meses e 4 a 6 anos (consulte CDC: Esquema de imunização para crianças e adolescentes por idade).

A DTaP é seguida por uma dose única de reforço de Tdap durante a vida, administrada aos 11 a 12 anos de idade ou então a pessoas a partir de 13 anos que nunca receberam a Tdap ou que não têm certeza se receberam a vacina. Essa dose é seguida por um reforço de Td a cada 10 anos (consulte CDC: Recomendações para idades a partir de 19 anos).

Mulheres grávidas recebem uma dose de Tdap durante cada gravidez (preferencialmente com 27 a 36 semanas de gestação). Após a gravidez, as mulheres que nunca receberam a Tdap recebem uma dose.

Certos quadros clínicos podem afetar se e quando as pessoas são vacinadas (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?) dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças: [CDC]). Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada.