Lewis Katz School of Medicine at Temple University

As vacinas contra a doença por coronavírus de 2019 (COVID-19) conferem proteção contra a COVID-19. COVID-19 é a doença causada por uma infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Há várias vacinas contra a COVID-19 atualmente em uso em todo o mundo (consulte o Painel do mercado de vacinas contra a COVID-19 da UNICEF e o Painel sobre o coronavírus [COVID-19] da OMS). Este tópico inclui somente as vacinas atualmente em uso nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, está em uso a formulação atualizada de 2023–2024 das seguintes vacinas contra a COVID-19:

Vacina mRNA contra o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) produzida pela Pfizer-BioNTech recomendada para pessoas a partir de seis meses de idade

Vacina mRNA contra o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) produzida pela Moderna recomendada para pessoas a partir de seis meses de idade

Vacina de nanopartículas da proteína spike recombinante contra o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) produzida pela Novavax recomendada para pessoas a partir de 12 anos de idade

A vacina de vetores de adenovírus contra o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) produzida pela Janssen/Johnson & Johnson não está mais disponível nos Estados Unidos.

A melhor maneira de prevenir infecções, doença grave e morte por COVID‑19 é estar em dia com as vacinas contra a COVID-19. É mais provável que pessoas não vacinadas morram de COVID-19 do que pessoas vacinadas.

Para obter mais informações, consulte os CDC: Considerações clínicas parciais sobre o uso de vacinas contra a COVID‑19 nos Estados Unidos, recomendações sobre vacinas do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização contra a COVID-19, informações de prescrição da FDA para as vacinas da Pfizer-BioNTech e Moderna e as fichas informativas da FDA para a Pfizer-BioNTech, Moderna e Novavax.

(Consulte também Considerações gerais sobre a imunização).

Administração da vacina contra a COVID-19 Para vacinas contra a COVID-19 disponíveis para uso nos Estados Unidos, todas as informações sobre dose e administração, incluindo para todas as faixas etárias e pessoas com quadros clínicos especiais, estão disponíveis nos CDC em Considerações clínicas provisórias para uso de vacinas contra a COVID‑19 atualmente aprovadas ou autorizadas nos Estados Unidos.