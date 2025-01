Considerações gerais sobre infecções por enterovírus

Herpangina Imagem © Springer Science+Business Media

A herpangina costuma afetar bebês e crianças. As crianças desenvolvem subitamente febre com dor de garganta, dor de cabeça, perda de apetite e frequentemente dor no pescoço. Os bebês podem vomitar. No prazo de dois dias do início da doença, protuberâncias acinzentadas aparecem no interior da boca e da garganta. As protuberâncias se tornam feridas doloridas, que geralmente cicatrizam em um a sete dias. Como a deglutição é dolorosa, bebês e crianças afetados podem ficar desidratados.

Uma maneira simples e eficaz de ajudar a prevenir a disseminação da herpangina é lavar as mãos. Os cuidadores devem lavar as mãos após trocar fraldas e também evitar contato com a baba e lesões abertas na pele da criança.

Apesar do nome, essa doença enteroviral não tem nenhuma relação com a infecção por herpesvírus ou com o problema cardíaco denominado angina.