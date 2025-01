A bacteremia pode ocorrer durante

Certas atividades comuns

Procedimentos médicos ou dentários

Certas infecções bacterianas

Uso de drogas ilícitas injetáveis

Atividades comuns às vezes causam bacteremia em pessoas saudáveis. Por exemplo, escovar os dentes de forma vigorosa pode causar bacteremia porque bactérias que vivem nas gengivas, em volta dos dentes, são forçadas a entrar na corrente sanguínea. As bactérias também podem entrar na corrente sanguínea a partir do intestino, durante a digestão. A bacteremia que ocorre durante atividades ordinárias raramente leva a infecções.

Procedimentos médicos ou dentários podem levar à bacteremia. Durante procedimentos dentários (como durante a limpeza dos dentes por um higienista dentário), as bactérias que vivem nas gengivas podem ser desalojadas e entrar na corrente sanguínea. A bacteremia também pode ocorrer quando são inseridos cateteres na bexiga ou tubos no trato digestivo ou urinário. As bactérias podem estar presentes na área em que o cateter ou tubo foi inserido (como a bexiga ou o intestino). Portanto, embora sejam usadas técnicas estéreis, esses procedimentos podem introduzir bactérias na corrente sanguínea. O tratamento cirúrgico de feridas infectadas, abscessos (acúmulos pus) e úlceras de decúbito pode desalojar as bactérias do local infectado, causando bacteremia.

Em algumas infecções bacterianas, tais como pneumonia e abscessos cutâneos, as bactérias podem entrar periodicamente na corrente sanguínea, causando bacteremia. Muitas infecções bacterianas comuns da infância causam bacteremia.

Injetar drogas ilícitas pode causar bacteremia, pois as agulhas usadas estão normalmente contaminadas com bactérias e as pessoas podem não limpar sua pele de forma adequada.