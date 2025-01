Infecções pelos vírus Ebola e Marburg

Os vírus Ebola e Marburg são altamente contagiosos.

Esses vírus geralmente infectam animais e apenas ocasionalmente se disseminam para as pessoas. Como a fonte animal original desses vírus ainda não foi identificada com exatidão, os médicos não sabem ao certo como o vírus infecta a primeira pessoa em um surto. Entretanto, os especialistas acreditam que a primeira pessoa é infectada ao manusear ou ingerir um animal infectado, como um morcego frugívoro ou primata (símios e macacos). As infecções pelo vírus Marburg ocorreram em pessoas expostas a morcegos (por exemplo, em minas ou cavernas).

Depois que uma pessoa tiver sido infectada, a infecção pode se disseminar de pessoa a pessoa quando as pessoas entram em contato direto com a pele ou com líquidos corporais (saliva, sangue, vômito, urina, fezes, suor, leite materno ou sêmen) de uma pessoa infectada. As evidências indicam que as pessoas não podem transmitir a infecção antes de desenvolverem sintomas. No entanto, os líquidos corporais de pessoas mortas muitas vezes transmitem a infecção, sobretudo a pessoas que transportam e preparam defuntos para enterros.

Não se acredita que o Ebola se propague pelo ar (por exemplo, em gotículas dispersas quando as pessoas tossem ou espirram). Se tal disseminação ocorre, provavelmente ela é muito rara.

Em algumas pessoas que se recuperam, o vírus Ebola acaba sendo completamente eliminado de seu sistema e elas deixam de ser contagiosas. Em outras pessoas, o vírus permanece por um tempo em áreas do corpo que estão protegidas de ataque pelo sistema imunológico (como os olhos ou o sêmen). O material genético do vírus Ebola pode permanecer no sêmen por um ano ou mais após os homens não terem mais sintomas.

O vírus Marburg pode permanecer no sêmen por até sete semanas após os homens não terem sintomas.