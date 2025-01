Cultura ou exames de sangue

Os médicos suspeitam de febre amarela quando as pessoas que vivem em uma área em que a infecção é comum possuem os sintomas típicos.

A febre amarela é diagnosticada através da cultura do vírus ou pela detecção dos anticorpos contra o vírus no sangue. Ou podem ser usadas técnicas de reação em cadeia da polimerase (PCR) para fazer muitas cópias do material genético do vírus. Essa técnica permite que os médicos identifiquem o vírus rapidamente e com precisão.