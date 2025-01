A dengue é uma infecção viral transmitida por mosquitos que provoca febre, dores generalizadas pelo corpo e, se for grave, sangramento externo e interno (chamado dengue hemorrágica).

Cerca de cinquenta a cem milhões de casos de dengue e cerca de vinte mil mortes ocorrem no mundo todo.

Os sintomas variam em gravidade, mas podem incluir febre, calafrios, uma cefaleia intensa, dor ao mover os olhos, fadiga extrema e fortes dores generalizadas pelo corpo.

Uma forma mais grave, chamada dengue hemorrágica, pode causar sangramento pelo nariz, boca, trato gastrointestinal e de feridas por punção.

Para diagnosticar dengue, os médicos fazem exames de sangue para detectar o vírus ou anticorpos ao vírus.

O tratamento da dengue concentra-se no alívio dos sintomas e, para dengue hemorrágica, líquidos e hemoderivados administrados por via intravenosa.

A dengue é comum nos trópicos e nos subtrópicos do mundo todo. É mais comum no sudeste asiático, mas se tornou mais comum na América do Sul e Central e em outros países. Ela ocorreu no Caribe (incluindo Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA), na Oceania e no subcontinente indiano. As áreas de dengue endêmica incluem os territórios norte-americanos da Samoa Americana, Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas e estados livremente associados, incluindo os Estados Federados da Micronésia, a República das Ilhas Marshall e a República de Palau. A infecção é causada por um flavivírus que é transmitida por mosquitos.

Muitos fatores contribuíram para a disseminação da dengue:

Mudança climática, resultando em mais áreas onde o mosquito pode viver

Disseminação do mosquito portador do vírus

Falta de uma vacina eficaz

A cada ano ocorrem cerca de cinquenta a cem milhões de casos e cerca de vinte mil mortes no mundo todo. Entretanto, nos Estados Unidos, somente cerca de cem a duzentos casos ocorrem anualmente, quase todos trazidos por turistas que regressam de áreas afetadas. Se esses viajantes viverem em uma área dos Estados Unidos com mosquitos Aedes, os mosquitos poderão picá-los, depois picar outras pessoas que vivem na área. O vírus da dengue se espalha, assim, para outras pessoas (chamado transmissão local). Os mosquitos individualmente infectados podem picar mais de uma pessoa, colocando várias pessoas em risco de infecção. Alguns casos de dengue transmitida localmente ocorreram no Havaí, Flórida e Texas.

Embora seja incomum, uma gestante pode transmitir o vírus da dengue para seu feto durante a gravidez ou na época do nascimento (consulte Organização Mundial da Saúde [OMS]: Dengue e dengue grave). Houve um relato de vírus da dengue transmitido pelo leite materno.

Há quatro tipos de vírus da dengue (sorotipos). A infecção por um dos sorotipos protege contra a infecção por aquele sorotipo por um longo período, mas confere apenas proteção limitada e temporária contra a infecção pelos outros sorotipos.

Sintomas de dengue Os sintomas de dengue normalmente começam cerca de três a quinze dias após a pessoa ser picada por um mosquito infectado. A gravidade da dengue varia. Geralmente, a dengue começa repentinamente, causando febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dor ao mover os olhos, cansaço extremo e fortes dores generalizadas pelo corpo, principalmente nas costas, pernas e articulações. Essas dores costumam ser tão intensas que a doença foi chamada de febre quebra-ossos. Os linfonodos ficam inchados e uma erupção cutânea que torna o rosto quente e ruborizado pode surgir brevemente. Os sintomas duram 2 ou 3 dias, depois diminuem. As pessoas geralmente se sentem bem por cerca de 24 horas. Em seguida, a febre pode retornar e uma erupção cutânea vermelha irregular pode aparecer, primeiramente na região dorsal das mãos e dos pés e depois espalhar-se para os braços, as pernas e o tronco. Pessoas com doença mais grave podem sentir-se fracas por várias semanas. A morte é rara. Febre hemorrágica por dengue A febre hemorrágica por dengue é a forma mais grave da dengue. Este distúrbio ocorre principalmente em crianças com menos de 10 anos de idade e que vivem em áreas onde a dengue é comum. A febre hemorrágica por dengue pode resultar de uma segunda infecção por um vírus da dengue. O sistema imunológico da pessoa reage agressivamente à segunda infecção. Esta reação danifica os vasos sanguíneos que passam a vazar líquido e/ou sangue. Por vezes, verifica-se uma passagem de líquido dos vasos sanguíneos para os pulmões, provocando dificuldade respiratória. Pode ocorrer sangramento do nariz, da boca, do trato gastrointestinal e de feridas por punctura. As pessoas podem vomitar sangue o apresentar sangue nas fezes. Pode ocorrer sangramento sob a pele na forma de pontos ou manchas arroxeadas. Sem tratamento, a doença pode piorar rapidamente e a pressão arterial pode ficar muito baixa, resultando em choque. Quando tratada por médicos experientes, a febre hemorrágica por dengue é fatal em menos de 1% das pessoas. Porém, sem tais cuidados, 30% das pessoas chegam a morrer.

Diagnóstico de dengue Exames de sangue O médico suspeita de dengue quando ocorrerem sintomas em pessoas que vivem ou viajaram em uma área onde a infecção é comum. Ela é diagnosticada por exames de sangue para detectar anticorpos contra o vírus. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra um agressor específico, incluindo o vírus da dengue).

Tratamento de dengue Analgésicos

Para febre hemorrágica por dengue, líquidos Não há medicamentos antivirais eficazes para a dengue. O tratamento tem como foco o alívio de sintomas. Pode-se usar acetaminofeno para reduzir a febre e aliviar as dores musculares. Mas não deve usar aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), pois eles podem tornar o sangramento mais provável. Além disso, não se administra aspirina a crianças porque ela aumenta o risco da síndrome de Reye. Para febre hemorrágica por dengue, as pessoas recebem líquidos por via intravenosa para aumentar e manter a pressão arterial e, dessa forma, prevenir choque.