As rifamicinas são usadas durante a gravidez somente quando os benefícios do tratamento superam os riscos. Com rifabutina, foram observados efeitos prejudiciais no feto em estudos com animais. Com rifampicina e rifapentina, foram observados efeitos prejudiciais no feto (inclusive defeitos congênitos) em estudos com animais. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

Não se recomenda o uso de rifamicinas durante a amamentação, mas a decisão de interromper a amamentação ou de interromper o uso de rifampicina deve ser tomada dependendo da importância do medicamento para a saúde da mãe. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)