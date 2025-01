Polipeptídeos

Com bacitracina, considera-se que o risco para o feto durante a gravidez e para o recém-nascido durante a amamentação seja leve, pois a bacitracina é de uso tópico e há pouca absorção do medicamento para a corrente sanguínea. Sua segurança, contudo, não foi estabelecida. O mesmo é verdadeiro para a polimixina B e a colistina quando são aplicadas de forma tópica.

A polimixina B e a colistina devem ser tomadas por injeção durante a gravidez apenas se os benefícios do tratamento superarem os riscos. Com polimixina B, não foram observados efeitos nocivos no feto em estudos com animais; porém, ainda não foram realizados estudos bem definidos em gestantes. Com colistina, foram observados efeitos prejudiciais no feto em estudos com animais (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

Não se sabe se o uso de poliximina B ou colistina por injeção durante a amamentação é seguro. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)